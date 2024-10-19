Собянин: пандемия коронавируса показала эффективность здравоохранения в России

Еще 45 инженерных сооружений появятся в столице в ближайшие пару лет. Речь идет в том числе и о велопешеходном мосте через Нагатинский затон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в личном блоге. Градоначальник подчеркнул, что темпы строительства не сбавляются.