Собянин: пандемия коронавируса показала эффективность здравоохранения в России

Сергей Собянин (фото: сайт Кремля)
Пандемия коронавируса стала «экзаменом» и показала эффективность системы здравоохранения в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. По его словам, медицинская помощь в стране оказалась лучше, чем в Германии, США и Великобритании.
«Здравоохранение не критикуют только, извините меня, ленивые, и мы всегда, сравнивая нас с другими странами – «а там вот где-то очень хорошо, в Америке хорошо, в Германии хорошо, в Великобритании хорошо, а у нас плохо», — поделился он.Однако, когда мир накрыла пандемия COVID-19, подчеркнул Собянин, выяснилось, что в этих странах люди не могли рассчитывать на элементарную медицинскую помощь.
«Для того, чтобы понять, надо было пройти этот экзамен, и оказалось, что ни в Германии, ни в Америке, ни <...> в Великобритании оказались неспособными оказать своим гражданам своевременную медицинскую помощь во время ковида, просто неспособны. Миллионы людей не могли дозвониться до врачей, вызвать на дом, получить лекарства, получить необходимую помощь. У нас такого не было», — отметил градоначальник.Мэр также добавил, что Россия во времена пандемии тоже столкнулась с большим количеством проблем, оказалась в кризисной ситуации, однако по итогу справилась. И результат, по его мнению, продемонстрировали не абстрактные показатели в виде количества новых больниц, поставок аппаратов МРТ, а общая слаженная работа всей системы здравоохранения.
«Сложно, тяжело, но справились <...>, все же познается в сравнении. И вопрос не в абстрактных показателях, по которым у нас проекты сверстали, больницы построили, столько-то МРТ поставили и тому подобное. Система работает или не работает — вот этот экзамен на прочность мы прошли», — заключил он.Читайте также:
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