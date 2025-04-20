Бывшей жене Бондарчука придется платить двойной штраф

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — обратили внимание в суде.
Исходя из данных в картотеке, с начала 2025 года в суд поступали четыре раза административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате штрафа в срок, все они были возвращены должностному лицу. В агентстве подчеркнули, что это может быть связано с найденными нарушениями при составлении административных материалов.
Суд может оштрафовать бывшую жену Бондарчука в двукратном размере суммы ранее неуплаченного денежного взыскания.
Ранее сообщалось, что скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.
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