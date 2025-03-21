Бывший басист «КиШ» Балунов* и режиссёр Вырыпаев* признаны иноагентами

Александр Балунов* (фото: Telegram @balutelegram)
В пятницу, 21 марта, Минюст России дополнил реестр иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
Реестр пополнился шестью новыми именами. В него вошли писатель Михаил Шишкин*, российский и польский режиссёр Иван Вырыпаев*, бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» и сооснователь коллектива Александр Балунов*, получивший известность как Балу, стрит-арт художник Станислав Комиссаров*, более известный как Слава ПТРК, а также две журналистки из Абхазии – Низфу Аршбу* и Изиду Чаниа*.
Всем указанным гражданам вменяют распространение недостоверных сведений.
В частности, Иван Вырыпаев* публиковал фейковую информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политики. Кроме того, Минюст указал, что режиссёр не поддержал СВО на Украине.
Писатель Михаил Шишкин* также выступил против проведения спецоперации и отождествлял Россию с террористической организацией.
Все указанные лица проживают за пределами России.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Всем указанным гражданам вменяют распространение недостоверных сведений.
В частности, Иван Вырыпаев* публиковал фейковую информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политики. Кроме того, Минюст указал, что режиссёр не поддержал СВО на Украине.
Писатель Михаил Шишкин* также выступил против проведения спецоперации и отождествлял Россию с террористической организацией.
Все указанные лица проживают за пределами России.
Читайте также:
«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров** оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей
Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова