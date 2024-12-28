Бывший прокурор Крыма Поклонская предупредила граждан РФ об испытаниях в 2025 году

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Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила граждан России о новых испытаниях в следующем 2025-м году. Об этом она написала в Телеграм-канале.
Конец уходящего 2024-го года Наталья Поклонская назвала тяжёлым временем, которое было полно тягот и провокаций.
На фоне этого Наталья Поклонская пожелала читателям ее сообщения сохранять стойкость и верность принципам.
До этого в рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.
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«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — выразила предположение бывший прокурор Крыма.
На фоне этого Наталья Поклонская пожелала читателям ее сообщения сохранять стойкость и верность принципам.
До этого в рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.
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Ольга Енгалычева