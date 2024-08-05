«Ханженство»: Поклонская раскритиковала Ткачева и выступила за права женщин в России

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Советник генерального прокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская отреагировала на высказывание настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, выступившего против равенства прав и обязанностей мужчин и женщин. Об этом Поклонская заявила в своем Telegram-канале.
Поклонская раскритиковала высказывания Ткачева
Юрист охарактеризовала рассуждения Ткачева, как ханжество. По ее мнению, подобные высказывания являются оскорблением всех женщин России, которые «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности». По словам экс-депутата, женщинам нужна власть, чтобы восстановить справедливость.
«Отвечу на вопрос, зачем же "женщины лезут во власть" — чтобы справедливость была, и не нужно было бетон таскать, и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью. А не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия», – заявила Поклонская.
В то же время мужчины должны придерживаться «своего природного качества быть достойными и благородными защитниками» и не доводить «до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах».
Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин
Ткачев заявил о призвании женщин в семейной жизни
В проповеди, опубликованной на его YouTube-канале, священник заявила, что женщина «всю жизнь была домоседкой, домохозяйкой», а также источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». По его словам, женщине следует быть «домашним доктором». Кроме того, она должна кормить свою семью, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала».
Позже женщины стали требовать равноправия и избирательного права, а затем «во власть захотели лезть зачем-то». Ткачев задумался над тем, зачем женщинам нужна власть и «что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо». Он выразил скептическое отношение к идее становиться депутатом, если «тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем».
В начале июля Ткачев заявил, что российские женщины не имеют никаких прав на эмбрионы в своих телах. По его словам, совершать аборты нельзя, поскольку может родиться «великий человек».
В Государственной Думе раскритиковали слова Ткачева
Глава комитета Государственной Думы по вопросам защиты семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в интервью для RTVI назвала высказывания Ткачева относящимися к к «позавчерашнему веку, периоду до 1917 года». Она отметила, что, согласно Конституции РФ, мужчины и женщины равны с 1918 года.
«Это не связано со счастьем, с наличием детей. Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же как и прекрасной домохозяйкой», – сказала депутат Яна Лантратова.
В свою очередь,
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению
Яна Лантратова заявила, что в политике должны участвовать как мужчины, так и женщины. Она подчеркнула, что «обладают материнским чувством, особой интуицией», подчеркнула она. Кроме того, женщины «по-другому мыслят и понимают, чего не хватает».
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