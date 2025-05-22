Бывший советский солдат спустя 40 лет вернулся в РФ из Афганистана

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Бывший советский солдат Сергей Красноперов вернулся в Россию из Афганистана, где прожил 40 лет, пишет RT.
По данным издания, Красноперов родился в Кургане. Его призвали в армию в 1983 году, тогда же его направили в Афганистан. Уже к концу срока службы молодой человек самовольно оставил часть из-за конфликта с сослуживцами и попал в плен к душманам. Красноперова оставили в живых, а позже женили на местной девушке. Так мужчина остался там более чем на 40 лет.
Сейчас Сергею 60 лет. Он принял другую религию и взял новое имя Нурмомад. Мужчина вырастил шестерых детей и уже имеет двух внуков. В Афганистане у него есть работа, дом и семья. Однако все эти годы он мечтал вернуться в Россию и увидеть мать.
Известно, что мужчина отказался от паспорта гражданина СССР и принял гражданство Афганистана, которое аннулировали нынешние власти.
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Сейчас Сергею 60 лет. Он принял другую религию и взял новое имя Нурмомад. Мужчина вырастил шестерых детей и уже имеет двух внуков. В Афганистане у него есть работа, дом и семья. Однако все эти годы он мечтал вернуться в Россию и увидеть мать.
«19 мая Сергей впервые за 40 с лишним лет ступил на родную землю. В московском аэропорту его встречал корреспондент RT. Несмотря на десятилетия, проведённые в иноязычной среде, он прекрасно помнит русский язык», — говорится в статье.
Известно, что мужчина отказался от паспорта гражданина СССР и принял гражданство Афганистана, которое аннулировали нынешние власти.
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Элина Позднякова