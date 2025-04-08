Бизнес Иды Галич терпит серьезные убытки

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Бизнес Иды Галич перестал приносить прибыль и ушел в минус. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, в 2023 году годовая прибыль доставки суши Yoji составила порядка восьми миллионов рублей, а в 2024 фирма принесла 1,6 миллиона убытков.
Так, доставка суши Галич 34-летней показала отрицательный финансовый рост. Предполагается, что причиной этому стала некачественная продукция. Посетители часто жаловались на то, что роллы мало того, что невкусные, так еще и очень дорогие.
Ранее также сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.
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Так, доставка суши Галич 34-летней показала отрицательный финансовый рост. Предполагается, что причиной этому стала некачественная продукция. Посетители часто жаловались на то, что роллы мало того, что невкусные, так еще и очень дорогие.
Ранее также сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.
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Элина Позднякова