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Бизнес Иды Галич терпит серьезные убытки

Фото: iStock/Roxiller

Фото: iStock/Roxiller

Бизнес Иды Галич перестал приносить прибыль и ушел в минус. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, в 2023 году годовая прибыль доставки суши Yoji составила порядка восьми миллионов рублей, а в 2024 фирма принесла 1,6 миллиона убытков.

Так, доставка суши Галич 34-летней показала отрицательный финансовый рост. Предполагается, что причиной этому стала некачественная продукция. Посетители часто жаловались на то, что роллы мало того, что невкусные, так еще и очень дорогие.

Ранее также сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

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В Москве отказались называть улицу в честь Овечкина
Депутат Семенников: называть улицу в честь Овечкина не позволяет закон
08 апреля 2025, 11:27

Фото: iStock/Sergdid

Назвать улицу в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который недавно побил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, не представляется возможным, так как не позволяет закон. Об этом заявил депутат Мосгордумы и член комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников.
Так он прокомментировал в беседе с «Постньюс» идею назвать в честь Овечкина проектируемый проезд № 1808, который располагается рядом со стадионом «Динамо».

По его словам, присвоить улице или какому-либо объекту в Москве имя любого известного человека можно лишь по рекомендации мэра или президента, или же «новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц».
«Овечкин — выдающийся спортсмен, и «его имя достойно быть увековеченным в городской топонимике», но есть вопросы формального характера, поэтому предложение пока рассматривать не будут, подчеркнул Семенников. Депутат пожелал хоккеисту «отменного здоровья, долгих лет жизни и еще многих забитых шайб» и напомнил, что тот всегда поддерживал Россию», — говорится в материале.
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22 млн человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале 2025 года
08 апреля 2025, 11:17

Фото: пресс-служба проекта РУВИКИ

Интернет-энциклопедией РУВИКИ в первом квартале текущего года воспользовались свыше 22 миллионов человек, сообщила пресс-служба проекта.
Уточняется, что за первые три месяца в РУВИКИ опубликовали 29 тысяч новых статей, внедрили новинки на основе искусственного интеллекта. Больше всего в РУВИКИ читают статьи о России, боевых действиях на Украине с 2022 года и о Гренландии, а еще юзеров интересует статистика: списки стран по количеству населения, список фильмов Marvel-вселенной и миллиардеров за прошлый год, добавляют авторы релиза.

«Мы продолжаем развивать направление по сохранению культурного наследия и языкового разнообразия народов нашей страны. Все большей популярностью пользуются статьи, созданные на самых разных языках народов России. Сейчас, кроме русского, тексты размещаются на 20 языках народов РФ. За первый квартал появилось более 30 тысяч новых статей в языковых разделах», — сообщил руководитель проекта Владимир Медейко.
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Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий

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Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий
Адвокат Воропаев: использование чужих фото — это уголовная ответственность
08 апреля 2025, 10:56

Фото: iStock/Martin Kralicek

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал свои неудачные фотографии на страницах социальных сетей друзей и знакомых. Оказалось, что все не так просто, и есть реальный риск попасть под уголовную ответственность за использование кадров с другим человеком.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что в России за публикацию фотографии человека без его согласия можно подать в суд тогда, когда нарушаются его права и законные интересы.
«Основания для иска и возможные последствия зависят от конкретных обстоятельств», — сказал юрист.

Нарушение авторского права на фотографию


Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники.

Исключения (когда согласие не требуется)
  • Фото используется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, фото чиновника при исполнении обязанностей).
  • Изображение получено в публичном месте (улица, концерт, митинг) и человек не является основным объектом съемки (например, он часть толпы).
  • Человек позировал за плату (модель на фотосессии) — нужно смотреть условия договора.

Когда можно подать в суд

  • Фото опубликовано без согласия, и это не подпадает под исключения.
  • Изображение используется в коммерческих целях (реклама, продажа товаров).
  • Фото размещено в унижающем достоинство контексте (например, с оскорбительными подписями).

Что можно требовать
  • Удаление фотографии;
  • Компенсацию морального вреда (обычно от 5 000 до 100 000 руб., зависит от последствий);
  • Возмещение убытков (если публикация нанесла материальный ущерб).
Фото: iStock/YanC

Нарушение неприкосновенности частной жизни


Если фото сделано в частной обстановке (дом, больница, раздевалка) или раскрывает личные данные (например, фото паспорта, медицинской карты), это может нарушать неприкосновенность частной жизни.

Когда можно подать в суд
  • Фото сделано скрытно (без ведома человека).
  • Публикация раскрывает личные или семейные тайны.
  • Изображение получено с проникновением в жилище.

Последствия
  • Гражданский иск: компенсация морального вреда, удаление фото.
  • Уголовная ответственность – штраф до 300 000 руб., арест до 4 месяцев.

Оскорбление достоинства личности с помощью фотографий


Если фото сопровождается оскорбительными комментариями, мемами или унизительным монтажом, можно требовать:
  • Удаления контента;
  • Компенсации морального вреда;
  • Привлечения к административной ответственности за оскорбление.
Фото: iStock/jacoblund


Использование фото в коммерческих целях без согласия


Если лицо используется для рекламы, продвижения товаров или услуг без договора, можно требовать:
  • Прекращения использования;
  • Компенсации (обычно в размере предполагаемого гонорара модели).

Публикация фото детей


Для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения (особенно если это вредит его интересам), родители могут подать в суд.

Фото: iStock/simpson33

Куда обращаться в случае нарушений?


1. Подать иск в районный суд — если требуете компенсацию.
2. Заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления.
3. Жалоба в Роскомнадзор —если фото распространяется в интернете незаконно.

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Ветеран из Орехово-Зуева Александра Алешина рассказала о военном пути
08 апреля 2025, 10:31

Фото: iStock/Epitavi

Александра Алешина из Орехово-Зуева отпраздновала свой 101-й день рождения. В годы Великой Отечественной войны, когда ей было всего 17 лет, она не дождалась повестки и сама пошла в военкомат, чтобы попасть на фронт. Об этом пишет «360».
По ее словам, сначала она работала на заводе, выполняя срочные задания для армии, а затем в 1942 году была направлена под Наро-Фоминск для копки противотанковых рвов.

Алешина вспоминает, как в условиях морозов до — 40 градусов ей и ее товарищам приходилось использовать тяжелый лом, чтобы разбить замерзшую землю. Позже она стала учителем в школе снайперов, подготовив 24 бойца для отправки на фронт.

Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года, Победу она встретила уже дома. В настоящее время ветеран активно взаимодействует с молодежью, рассказывая подросткам о своей жизни и делясь ценным опытом.

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#ветеран
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Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии: проводы и фуршет в ИК-4
Проводы Михаила Ефремов отгремят сегодня в ИК-4
08 апреля 2025, 08:07

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня в исправительной колонии №4 пройдут проводы известного актёра Михаила Ефремова, который отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в 2020 году. В связи с одобренным условно-досрочным освобождением (УДО) артист и его друзья среди заключённых планируют отметить это событие фуршетом. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По данным канала, для празднования уже закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. Ефремов намерен провести этот день в кругу тех, с кем у него сложились дружеские отношения за время пребывания в колонии.

Напомним, Михаил Ефремов был осуждён на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель автомобиля погиб.

В конце марта этого года суд удовлетворил прошение актёра об УДО, он провёл в колонии пять лет. Ожидается, что завтра Ефремов выйдет на свободу.

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