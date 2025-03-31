В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с иномарками

Видео: пресс-служба МВД России
В Подмосковье задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, сотрудники ведомства работали вместе с муниципальными коллегами.
«Жительница Электростали попросила знакомого помочь купить в Китае 16 автомобилей и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в 65 млн рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате подмосковные полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых по местам их проживания в Ногинске и Электростали», – рассказали в пресс-службе.В ходе обысков у задержанных изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в крупном размере». Фигуранты заключены под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности.
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Лора Луганская