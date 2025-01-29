В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине

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В Белом доме объявили, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.
Решение по меморандуму было принято для устранения путаницы, возникшей после ряда судебных разбирательств.
Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную заморозку финансирования программ, подпадающих под действие указов президента Дональда Трампа. Среди них — помощь Украине и другим странам. Меморандум также касался пересмотра внешней помощи, отказа от части экологических инициатив и прекращения поддержки программ по гендерной идеологии.
Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа отменила меморандум. Некоторые источники интерпретировали новость как полную отмену заморозки финансирования. Это не так. Запрет на финансирование программ, противоречащих политике президента США, будет строго исполняться.
Также сообщалось, что Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам.
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«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа на брифинге.
Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную заморозку финансирования программ, подпадающих под действие указов президента Дональда Трампа. Среди них — помощь Украине и другим странам. Меморандум также касался пересмотра внешней помощи, отказа от части экологических инициатив и прекращения поддержки программ по гендерной идеологии.
Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа отменила меморандум. Некоторые источники интерпретировали новость как полную отмену заморозки финансирования. Это не так. Запрет на финансирование программ, противоречащих политике президента США, будет строго исполняться.
Также сообщалось, что Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам.
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Мария Моисеева