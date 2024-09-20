Блогер Надин Серовски задолжала налоговой более 68 миллионов рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 рубля», — рассказал собеседник.
В Instagram* у Серовски 9 миллионов подписчиков. В своём Telegram-канале она делится фотографиями из повседневной жизни и путешествий.
Надежда появилась на свет 2 декабря 1994. Ее мама занималась рекламой, а папа работал строителем. У Надежды также есть старшая сестра по имени Катя. Помимо этого, блогер воспитывает двоих детей: сына Родиона и дочь Афину от бывшего мужа Никиты Серова (Серовски). Пара поженилась в родном Иванове в 2016 году, а развелась в 2021.
Ранее сообщалось, что до 1 декабря текущего года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова