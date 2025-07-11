Блогер Николай Росов* и журналист Валерий Поташов*: кто ещё попал в обновлённый реестр иноагентов Минюста
Минюст России 11 июля опубликовал дополненный реестр иностранных агентов. Новый список представлен на официальном сайте ведомства.
В обновлённый перечень вошли активисты Павел Елизаров* и Раиса Зубарева*, блогер Николай Росов*, журналист и блогер из Самары Дарья Литвишко* и журналист Валерий Поташов*.
Также в список попало общественное движение «Наш выход»*.
При этом из новых фигурантов за пределами России проживают только Елизавров* и Зубарева*.
Всем представленным гражданам вменается распространение фейковых сведений о действиях российских властей, выступление против проведения СВО на Украине и способствование формированию в обществе негативного образа ВС РФ.
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