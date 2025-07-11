Блогер Николай Росов* и журналист Валерий Поташов*: кто ещё попал в обновлённый реестр иноагентов Минюста

Минюст РФ признал блогера Николая Росова* иноагентом
Фото: iStock/vladj55

Минюст России 11 июля опубликовал дополненный реестр иностранных агентов. Новый список представлен на официальном сайте ведомства.



В обновлённый перечень вошли активисты Павел Елизаров* и Раиса Зубарева*, блогер Николай Росов*, журналист и блогер из Самары Дарья Литвишко* и журналист Валерий Поташов*.

Также в список попало общественное движение «Наш выход»*.

При этом из новых фигурантов за пределами России проживают только Елизавров* и Зубарева*.

Всем представленным гражданам вменается распространение фейковых сведений о действиях российских властей, выступление против проведения СВО на Украине и способствование формированию в обществе негативного образа ВС РФ.

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