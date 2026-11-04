Раскрыта судьба 34 россиянок, попавших в турецкую тюрьму
Задержанных в Турции 34 гражданок России депортируют в ближайшее время по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что после соответствующего судебного процесса будут депортированы все задержанные иностранные граждане, включая россиян.
Ранее в посольстве РФ в Турции сообщали, что 34 россиянок отправили в миграционную тюрьму после полицейских рейдов по ночным клубам в Анкаре. Всего задержали более 100 женщин, большинство из которых приехали из стран СНГ.
По данным телеграм-канала Baza, при трудоустройстве девушкам предлагали работать танцовщицами, певицами или диджеями. Однако вскоре выяснялось, что помимо выступлений нужно проводить время с посетителями и распивать с ними алкоголь, поощряя дополнительные траты.
Читайте также: