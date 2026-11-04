Раскрыта судьба 34 россиянок, попавших в турецкую тюрьму

04 ноября 2026, 14:23

Задержанных в Турции 34 россиянок депортируют по решению суда

Фото: iStock/Rawpixel

Задержанных в Турции 34 гражданок России депортируют в ближайшее время по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.