Россияне жалуются на сбой ряда сервисов

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Сбои произошли в ряде российских интернет-сервисов. Об этом говорят данные платформы Downdetector в четверг, 15 мая. На ней зафиксированы жалобы на работу соцсетей, интернет-банкинга и операторов сотовой связи.
В частности, упоминаются Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк. Кроме того, юзеры жалуются на неполадки в работе маркетплейсов и транспортной системы РЖД.
В середине апреля сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру. Юзеры тогда жаловались на проблемы при отправке сообщений. По информации Downdetector, по российской столице общее число жалоб превышало 3,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы жалобы из Бангладеша, Бразилии и США.
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*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
В середине апреля сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру. Юзеры тогда жаловались на проблемы при отправке сообщений. По информации Downdetector, по российской столице общее число жалоб превышало 3,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы жалобы из Бангладеша, Бразилии и США.
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В WhatsApp* для Windows нашли опасную уязвимость
В «ВКонтакте» произошел крупный сбой
Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне
*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
Никита Кротов