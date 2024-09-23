Бойцы СВО попросили о помощи чиновника из Дагестана Салаватова

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Бойцы СВО попросили главу Хасавюртовского района Дагестана Джамбулата Салаватова помочь с приобретением автомобиля, чтобы выполнять боевые задачи.
По информации РИА «Дагестан», российские военные сообщили о борьбе с боевиками ВСУ и надеются на помощь со стороны властей. Военнослужащие ВС РФ резюмировали, что одержат победу.
Ранее сообщалось, что раненый солдат ВС РФ полз под вражеским огнем 100 метров и остался в живых.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда власти еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.
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Ранее сообщалось, что раненый солдат ВС РФ полз под вражеским огнем 100 метров и остался в живых.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда власти еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.
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Никита Кротов