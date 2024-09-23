Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Бойцы СВО попросили о помощи чиновника из Дагестана Салаватова

Бойцы СВО попросили о помощи чиновника из Дагестана Салаватова

Салаватова попросили помочь приобрести автомобиль в зону СВО для службы
23 сентября 2024, 11:50
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы СВО попросили главу Хасавюртовского района Дагестана Джамбулата Салаватова помочь с приобретением автомобиля, чтобы выполнять боевые задачи.
По информации РИА «Дагестан», российские военные сообщили о борьбе с боевиками ВСУ и надеются на помощь со стороны властей. Военнослужащие ВС РФ резюмировали, что одержат победу.

Ранее сообщалось, что раненый солдат ВС РФ полз под вражеским огнем 100 метров и остался в живых.



Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда власти еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.

Читайте также:

Воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины

Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовой

Срыв контрнаступления в Курской области, атака ВСУ на Ростов и Воронеж: последние новости СВО
#россия
#дагестан
#чиновники
#сво
#новости
#обращения
#помощь
С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ получат скидки и подарки
23 сентября 2024, 11:55

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ смогут воспользоваться специальными предложениями в рамках программы «Коммунальный бонус», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В течение недели пользователи получат неограниченный доступ к купонам на скидки и подарки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Эти бонусы помогут выгодно подготовиться к ЕГЭ, освоить новую профессию, совершить покупки в супермаркете или отправиться в путешествие. В сентябре доступно около 100 предложений, включая онлайн-гипермаркеты, образовательные услуги, одежду и обувь, косметику и здоровье, бытовую технику и многое другое.

Участие в программе не ограничено — каждый вход в систему приносит новые купоны, которые можно использовать при оформлении покупки.

Чтобы воспользоваться бонусами:

  • В личном кабинете выберите раздел «Онлайн-помощник», затем перейдите в «Бонусы и акции» и откройте раздел «Коммунальные бонусы для всех пользователей личного кабинета»;
  • Выберите желаемое количество бонусов;
  • Используйте бонусы при оформлении покупок.
Читайте также:

Химкинское отделение «Единой Россия» вошло в топ-3 в Подмосковье

Жители шести округов Подмосковья встретились с представителями Фонда капитального ремонта

В регионах страны создадут филиалы Национального центра «Россия»
#подарки
#услуги
#покупки
#скидки
#мособлеирц
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали около 7 тыс. ям
23 сентября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 6,9 тыс. дефектов покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах за неделю было устранено около четырёх с половиной тысяч ям. Самый большой объём работ проделали на территории городских округов Кашира, Луховицы, Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды», — отмечается в сообщении.
На муниципальных дорогах заделали свыше 2,3 тыс. ям. Больше всего — в Балашихе (более 470), на втором месте по этому показателю Наро-Фоминский округ (ликвидировано около 160 ям), на третьем — Раменский округ, где устранили свыше 130 ям, на четвёртом — Богородский округ (убрано 120 дефектов). А замыкает топ-5 Серпухов, где за неделю ликвидировали свыше 100 дефектов покрытия на муниципальных дорогах.

В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт в Подмосковье проводится ежедневно.

Читайте также:

На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов

В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой

В Люберцах построят путепровод на Лыткаринском шоссе над трассой М-5 «Урал»
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Химкинское отделение «Единой Россия» вошло в топ-3 в Подмосковье
23 сентября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Отделение «Единой России» в городском округе Химки включено в топ-3 в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Итоги работы за первое полугодие огласили на президиуме регионального политсовета единороссов, который прошёл под председательством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
«В Химках 19 проектов «Единой России» в спорте, здравоохранении, медицине, социальной политике, образовании и культуре. Активно работаем по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы», – сказал глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волошин.
Как отметили в пресс-службе, «Единая Россия» в Химках – это 118 первичных отделений, более 4 тыс. партийцев и порядка 2 тыс. сторонников. Задача каждого – отвечать на вопросы, которые волнуют жителей в конкретном дворе или микрорайоне.

Всего в Московской области – около 4 тыс. первичных отделений партии.

Читайте также:

Жители Химок озеленили микрорайон Левобережный в рамках акции «Всей семьей»

Экологическая акция «Всей семьей» прошла во всех микрорайонах Химок

В день акции «Всей семьей» в Луневском высадили 40 саженцев сирени
#химки
#единая россия
#дмитрий волошин
#игорь брынцалов
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Московской области рассказали о новой мошеннической схеме в мире мобильной связи
23 сентября 2024, 11:37

Фото: istockphoto / Liubomyr Vorona

О новой мошеннической схеме с «выгодными» мобильными тарифами сообщило Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Преступники звонят людям от имени операторов связи и предлагают подключить тариф со значительной скидкой. Они утверждают, что он будет автоматически продлеваться каждые два месяца.

Затем мошенники переводят разговор в мессенджеры, чтобы убедить жертву оплатить тариф сразу за два месяца, якобы для гарантии подключения. В результате человек теряет свои деньги, так как «выгодный» тариф оказывается фикцией.

Для защиты от мошенников рекомендуется:

  • Проверять информацию о тарифах на официальных сайтах операторов;
  • Не сообщать свои личные данные по телефону;
  • Не переводить средства на подозрительные счета.
Читайте также:

Эксперты рассказали, что делать при взломе аккаунта в «Одноклассниках»

«Это не я!»: что делать, если клонировали аккаунт в Telegram

Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парк «Пехорка» в Балашихе снова стал лидером по посещаемости в Московской области
23 сентября 2024, 11:22

Фото: Министерство благоустройства Московской области

С 16 по 22 сентября парк Пехорка посетили 74,6 тысячи человек, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Парк, который находится в центре Балашихи, стал самым популярным местом отдыха на прошлой неделе. На его территории есть всё для комфортного отдыха: детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк и набережная. Помимо этого, в парке можно взять напрокат спортивный инвентарь, а летом работает лодочная станция.

Для собак в «Пехорке» оборудована специальная площадка для выгула.

Парк продолжает развиваться, и в нём появляются новые игровые зоны и арт-объекты, благодаря которым «Пехорка» становится ещё более привлекательным местом для отдыха и развлечений.

Читайте также:

В подмосковных парках за неделю побывали более 1,8 млн человек

В день акции «Всей семьёй» в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип

В 2024 году в Подмосковье обустроят 11 лесопарков за 6 млрд рублей
#подмосковье
#парк
#набережная
#пехорка
#детские площадки
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде провели День без автомобиля
23 сентября 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию «Всемирный день без автомобиля» провели сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского округа совместно с представителями автошколы им. Давыдова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Накануне Всемирного дня без автомобиля, который ежегодно проводится 22 сентября, сотрудники ГАИ обратились к жителям округа с просьбой на сутки отказаться от использования личного автотранспорта. Эта инициатива вызвала положительный отклик — многие пообещали в этот день пересесть на велосипед», — говорится в сообщении.
Полицейские также напомнили гражданам о правилах езды на двухколёсном транспорте и о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге. Каждому водителю, с которым была проведена беседа, сотрудники ГАИ вручили памятку по безопасности дорожного движения.

Читайте также:

В парке Электрогорска проведут бесплатные спортивные занятия

Юные таланты из Павловского Посада завоевали победу на всероссийском конкурсе искусств

Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте
#павловский посад
#гаи
#госавтоинспекция
#автомобилисты
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По трассе «Нева» запустили полностью беспилотные грузовики
23 сентября 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

По трассе М-11 «Нева» начали движение полностью беспилотные грузовые автомобили. На торжественную церемонию собрались гости и участники форума «Цифровая транспортация», передаёт ТАСС.
«В июне 2023 года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала по трассе курсировало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 млн км и перевезли порядка 330 тыс. кубометров груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – заявил на церемонии вице-премьер Виталий Савельев.
По трассе начали ходить четыре грузовика без водителя – два от КамАЗа" и ещё столько же – от Сберавтотеха.
«За полтора года Беспилотники проехали без аварий более 3 млн км, что позволило перейти к следующему этапу. Теперь водитель может занять пассажирское место», – пояснил министр транспорта России Роман Старовойт.
Как отмечает агентство, в отличие от обычных грузовиков, беспилотники не ограничены в режиме труда и отдыха. Это позволяет им работать без перерывов, что ускоряет доставку, оптимизирует логистические процессы и минимизирует время простоя.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» реализуется на трассе М-11 «Нева». Это первый шаг к беспилотным грузоперевозкам по всей России.

Читайте также:

На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси

В России появилось первое учебное пособие для изучения в школе БПЛА
#трасса м11
#движение
#беспилотник
#грузовик
#перевозки
#транспорт
#минтранс
#форум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В грибах, ягодах и соках»: Врач сообщил, где обитает токсин ботулизма и как его избежать
Инфекционист Рябов: сдвоение в глазах и сухость во рту — главные симптомы ботулизма
23 сентября 2024, 11:09

Фото: iStock/airdone

Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» во всю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить их и консервировать. Однако, по словам врачей, при их неправильной обработке можно заразиться опасным заболеванием – ботулизмом.
Заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» подтвердил факт, что неправильная обработка грибов может привести к заражению ботулизмом.

«Увы, это возможно. Дело в том, что сlostridium ботуления — токсин, который вызывает синдромы этого тяжелого заболевания. Это анаэробный микроорганизм, который развивается и живет в условиях безвоздушных. Он долго может находиться на грибах и ягодах в состоянии спорообразном, а когда возникает бескислородная среда, являющаяся наиболее благоприятной, может переходить в активную форму», — объяснил эксперт.

Он назвал два основных правила безопасности в случае потребления и обработки грибов: хорошо промывать и термически обрабатывать. Даже при обычном кипячении грибов перед заготовкой споры погибают, что исключает заболевание.

По словам инфекциониста, стоит избегать консервированных продуктов, продающихся вдоль дороги, потому что точных данных об их обработки узнать невозможно.

«Просто на просто играть в русскую рулетку — авось пронесет — не самый верный подход. Консервированные грибы и рыба, даже соки, приготовленные в домашних условиях, опасны. Бороться с симптомами ботулизма достаточно сложно. Потому что оно поражение нервной ткани. Должна проводиться интенсивная антисептическая терапия», — напомнил Сергей Рябов.

Он также выделил основные симптомы ботулизма, при которых сразу следует насторожиться и обратиться к врачу.

«Сдвоение в глазах, внезапная сухость во рту, паралич дыхательной мускулатур — это все может закончиться достаточно трагично, если не вовремя начать лечение. Чем раньше, тем позитивнее эффект», — заключил врач.

Читайте также:

Угрожает здоровью: ученые обнаружили кожный признак высокого холестерина

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта COVID-19

«В неограниченном количестве»: диетолог раскрыл полезные свойства квашеной капусты
#грибы
#лечение
#врач
#правила
#больницы
#симптомы
#обработка
#заболевания
#инфекционный центр
#инфекция
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители шести округов Подмосковья встретились с представителями Фонда капитального ремонта
23 сентября 2024, 11:07

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки на основных строительных площадках региона. В ходе рабочей поездки представители ЦУП посетили городские округа Раменский, Люберцы, Дзержинский, Клин, Рузский и Балашиху, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Основной целью визитов было обсуждение хода капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сроков выполнения работ и поиск способов ускорения процесса. Жители многоэтажек задали интересующие их вопросы и получили консультации от специалистов фонда.

Кроме того, руководители проектов уделили особое внимание взаимодействию с подрядчиками и контролю над строительством. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые контролируют качество выполнения работ.

Все вопросы, связанные с ходом капитального ремонта, можно задать ответственному руководителю проекта ЦУП. Контактная информация размещена на сайте фонда в разделе «О фонде» или на информационных табличках в домах, где проводятся ремонтные работы.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках

В Подмосковье перед стартом отопительного сезона осталось проверить 3% теплосетей

В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов
​​​​​
#мо
#качество
#консультации
#эксперты
#жители
#проверки
Следите за нашими новостями
в удобном формате