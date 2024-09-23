Воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины

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В шести областях на юге и востоке Украины звучит воздушная тревога. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ. Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ. Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова