Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик

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Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки ценных грузов на передовую без человеческих потерь. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ванна-вездеход обладает не большой скоростью, но отличной проходимостью. Она ставит в тупик операторов вражеских дронов, которые теряются при виде необычного транспорта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова