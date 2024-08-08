Боксеру Двали, пострадавшему в массовой драке в Крыму, удалось сохранить глаз

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Боксёру Дмитрию Двали, который пострадал в массовой драке в Крыму, удалось сохранить глаз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, операция прошла в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова. Шанс, что удастся «собрать» глаз, был крайне низок, однако медики буквально сотворили чудо.
Боксеру провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это станет понятно через 1–2 месяца. Отмечается, что сам спортсмен пребывает в хорошем настроении.
Двали наградят медалью «Доблесть и отвага» за то, что он заступился за парня, которого избивала толпа мужчин в Феодоссии.
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Боксеру провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это станет понятно через 1–2 месяца. Отмечается, что сам спортсмен пребывает в хорошем настроении.
Двали наградят медалью «Доблесть и отвага» за то, что он заступился за парня, которого избивала толпа мужчин в Феодоссии.
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Екатерина Коршунова