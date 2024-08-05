Появилось видео задержания подозреваемых в групповом нападении на боксера Двали

Видео: МВД России
МВД России показало видео задержания подозреваемых в групповом нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Кадры опубликовала в своем тг-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Сообщается, что задержанным от 21 до 31 года.
«В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала Волк.Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Собранные сотрудниками полиции материалы передали в следственные органы.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.
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