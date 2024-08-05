Появилось видео задержания подозреваемых в групповом нападении на боксера Двали

МВД России показало видео задержания подозреваемых в групповом нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Кадры опубликовала в своем тг-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Сообщается, что задержанным от 21 до 31 года.