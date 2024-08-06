Пострадавшему в массовой драке в Крыму боксеру Двали прооперировали выбитый глаз

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Боксеру Двали, который пострадал в массовой драке в крымской Феодосии, провели операцию на поврежденном глазу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Хирурги работали больше четырех часов, указано в материале.
Как рассказал агентству сам боксер, глаз серьезно поврежден — травмированы и сетчатка, и хрусталик, и оболочка.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.
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«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — поделился Двали.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.
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Данил Пономарев