Более 100 детей пропали в Кузбассе в мае

13 июня 2026, 13:55

Фото: iStock/eranicle

В мае текущего года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» направили 312 заявок на поиск пропавших жителей Кемеровской области, более 100 из которых касались несовершеннолетних.





По данным «Сiбдепо», отряд получил 107 заявок, касающихся детей. При этом 51 запрос был связан с пропажей людей старше 60 лет. При поддержке полицейских волонтерам живыми удалось найти 268 человек. Еще двух обнаружили погибшими.





«Поиски пятерых пропавших продолжаются до сих пор. Кроме того, 25 заявок не подтвердились, в одном случае удалось найти родственников пропавшего человека, еще две заявки передали в программу "Жди меня"», — приводит издание данные статистики «ЛизаАлерт».