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Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве

Ковалёв: 120 кибератак отбила система цифрового голосования на выборах в Москве
06 сентября 2024, 21:04
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Система электронного голосования в единый день голосования в Москве отразила 120 хакерских кибератак. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за проведением голосования в столице Вадим Ковалёв.
Он подчеркнул, что система цифрового голосования работает отлично. В пятницу с 08:00 до закрытия избирательных участков в 20:00 было отражено 120 кибератак хакеров.

Накануне проведения выборов, рассказал Ковалёв, система была тщательно протестирована, поэтому сейчас она стабильна и устойчива.



Выборы проходят в десятках регионов России с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов голосуют за муниципальных депутатов.

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#выборы
#хакер
#атака
#голосование
#москва
Rutube перестал работать из-за крупной атаки хакеров
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за два года
06 сентября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/ Nattakorn Maneerat

Крупнейшая за последние два года DDoS-атака обрушилась на российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщила пресс-служба платформы после жалоб пользователей на массовые сбои.
Сбои в работе Rutube начали фиксировать вечером 6 сентября. Больше всего сообщений от пользователей поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
«Специалисты уже работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – цитирует комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.

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В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов
06 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/vichinterlang

В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на работу в России.
Отмечается, что заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.

Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.

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#экзамены
#русский язык
#мигранты
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В России утвердили правила хранения и использования медицинских аптечек
МВД утвердило правила хранения и использования медицинских аптечек
06 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

МВД России утвердило требования по хранению и использованию аптечки в автомобиле. Соответствующий проект приказа представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что аптечка должна располагаться в таком месте, где будет осуществлён беспрепятственный и быстрый доступ к ней. При этом она не должна мешать управлению транспортом.

Также водители должны обеспечивать регулярный контроль за комплектацией аптечек и их пополнением, а также за сроками годности медикаментов. В документе указано, что по истечении срока годности лекарства должны быть утилизированы.

Кроме того, не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использовать их при загрязнении кровью и другими биологическими жидкостями.

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#лекарства
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#цены
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#аптечка
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Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
06 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Умер экс-главный редактор издания «Коммерсантъ» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что о его смерти стало известно 6 сентября. Он скончался на 47-м году жизни.

В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.

Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.

В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.

Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.

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Стала известна цена квадратного метра в Дубае
Аналитик Негинский: Цена квадратного метра в Дубае достигла $5,3 тыс
06 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/JandaliPhoto

Эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства Андрей Негинский заявил, что в период с 2020 по 2024 годы цена квадратного метра в Дубае увеличилась на 22%, достигнув $5,3 тыс. на июль.
«Снижение стоимости квадратного метра в Дубае было отмечено только на пике пандемии коронавируса. Тогда стоимость квадрата снизилась с $4,3 тыс. до $4,2 тыс. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла», — пояснил в беседе с Газета.ру Негинский.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добавлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

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Дубненской школе присвоили имя выдающегося авиаконструктора Березняка
06 сентября 2024, 19:30

Фото: группа школы в соцсети «ВКонтакте»

Школе №1 Дубны официально присвоили имя советского конструктора самолётов и ракет Александра Яковлевича Березняка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Березняк руководил «филиалом ОКБ-155 по теме Б», ныне – МКБ «Радуга». Он является лауреатом Ленинской премии и Государственной премий СССР, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.
«Его имя напрямую связано с Дубной. Под руководством Березняка в городе разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты против кораблей и наземных целей, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты, управляемые ракеты для самолётов фронтовой авиации. Велись работы по созданию экспериментального пилотируемого орбитального самолёта – прототипа «Бурана», – отметили в администрации.
К 100-летию Александра Березняка, которое отмечали в 2012 году, в школе был создан музей. Он посвящён истории Дубны как важного научного и промышленного центра России и рассказывает о жизни и работе авиаконструктора. Ребята проводят там экскурсии для жителей и гостей школы. Школа №1 активно сотрудничает с МКБ «Радуга». Его молодые инженеры регулярно проводят для школьников открытые лекции.

4 сентября 2024 года Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва школе присвоено имя выдающегося авиаконструктора.

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По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса


#дубна
#школа
#авиация
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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Перечислены главные недостатки китайских машин
Автоэксперт Буров предупредил о недостатках китайских машин
06 сентября 2024, 19:25

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», автоэксперт Сергей Буров перечислил главные недостатки китайских машин, к которым отнёс малый ресурс турбомоторов, их небольшая мощность, задержки при переключении передач, сложности с надёжностью подвески.
«Турбомотор может прийти в негодность уже через 150-250 тыс. км, а атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300-400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая. Сохраняются сложности с подвесками – на некоторых моделях они не предусмотрены для суровых российских дорог и могут испортиться через 30-50 тыс. км», — пояснил в беседе с Газета.ру Буров.

А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал введение кикшеринговых компаний штрафов за передачу электросамоката несовершеннолетним, использование самоката вдвоём и за езду в алкогольном опьянении. В целом она назвал подобными меры неплохими.

«Рвение в эту сторону хорошее, но мне кажется, что оно больше похоже на пугало, которое поставили, чтобы снизить аварийность и перевести всех в одно правовое поле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявлял, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.

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По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса
06 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров оперативно отреагировал на просьбу жителей запустить дополнительный автобусный рейс от остановки на ул. Программистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тихомиров регулярно встречается с жителями. На встрече в начале августа во дворе дома № 15 по ул. Программистов к нему обратилась жительница района. Она рассказала, что ей и многим соседям приходится долго добираться пешком до остановки, от которой можно рано утром уехать в правую часть города. Речь шла об остановке у спорткомплекса «Радуга», – рассказали в администрации.
Вопрос сразу взял в работу сотрудник администрации Алексей Воднев, отвечающий за работу транспорта. В результате переговоров с Мострансавто в Дубне на автобусном маршруте №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК» изменили расписание рейсов.

Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», ранее отправлявшийся в 06:10, теперь будет делать это в 06:04.

Помимо этого, в расписание добавили рейс в 05:05 от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга». Это позволит синхронизировать расписание маршрута с электричками до Москвы.

Новое расписание движения автобусов пассажиры могут найти на сайте Мострансавто или воспользоваться виртуальным помощником ведомства по телефону 8 (800) 700-31-13.

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Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации
06 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/Malaui

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что законопроект, который позволит переселить россиян в деревни для увеличения рождаемости в стране, могут принять.
Однако, по его мнению, для осуществления такого законопроекта необходим человек, подобный российскому государственному деятелю, статс-секретарю Его Императорского Величества Петру Столыпину. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru Пожигайло отметил, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО вполне реально без особых трудностей.

В то же время экономист, директор института нового общества Василий Колташов также заявил о необходимости расселения мегаполисов, однако по немного другой причине. По его мнению, такая мера нужна для того, чтобы сделать жильё для граждан доступнее.

«Для того, чтобы жильё стало доступным, необходимо разгружать мегаполисы. Так, надо вывести все крупные компании из Москвы и распределить их группами по крупным региональным городам, чтобы московский рынок недвижимости начал остывать, чтобы региональные экономики получили стимулы. Льготную ипотеку разумно обеспечить там, где цены на недвижимость не являются запредельными. Это небольшие центры, небольшие города», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет.

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