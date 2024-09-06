Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве

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Система электронного голосования в единый день голосования в Москве отразила 120 хакерских кибератак. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за проведением голосования в столице Вадим Ковалёв.
Он подчеркнул, что система цифрового голосования работает отлично. В пятницу с 08:00 до закрытия избирательных участков в 20:00 было отражено 120 кибератак хакеров.
Накануне проведения выборов, рассказал Ковалёв, система была тщательно протестирована, поэтому сейчас она стабильна и устойчива.
Выборы проходят в десятках регионов России с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов голосуют за муниципальных депутатов.
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Накануне проведения выборов, рассказал Ковалёв, система была тщательно протестирована, поэтому сейчас она стабильна и устойчива.
Выборы проходят в десятках регионов России с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов голосуют за муниципальных депутатов.
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Анастасия Чинкова