Более 35 тыс. человек вышли на акцию «День добрых дел» в подмосковных парках

Во всех городских округах Подмосковья прошёл «День добрых дел». Сделать для школьников выходным последний день длинной рабочей недели перед майскими праздниками и провести его с пользой предложил губернатор Андрей Воробьёв. Так родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело».