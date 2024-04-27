Более 35 тыс. человек вышли на акцию «День добрых дел» в подмосковных парках

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7,8 тыс. деревьев было высажено в подмосковных парках в ходе акции «День добрых дел», которая прошла 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Главные цели выполнены: высажено 7,8 тыс. деревьев, создано более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции участвовали 145 парков. На неё вышли более 35 тыс. человек», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Как рассказали в министерстве, всех участников акции обеспечили инвентарём. Уход за деревьями прост. Им не нужна регулярная подкормка удобрениями. Уже в этом сезоне они будут радовать посетителей парков своей красотой.
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