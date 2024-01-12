Более 50 человек пришли проститься с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга

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В столичном Николо-Архангельском крематории прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. Здесь собралось более 50 человек. Об этом сообщает URA.RU.
«У крематория стояло много машин с мигалками. Пришли военные, курсанты. Всего было около 50 человек», — говорится в сообщении.
На похоронах также присутствовала и адвокат Трифонова Ольга Кезик. Однако от комментариев она отказалась.
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