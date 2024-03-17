Более 60 уголовных дел возбудили в ходе выборов президента России

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За время выборов президента России возбудили свыше 60 уголовных дел, объявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в течение заключительного дня голосования на выборах президента Российской Федерации о разных источников поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях.
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