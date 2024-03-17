Дмитриева: поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»
«Из нашего Центра было сделано 1326 информационно-экспертных звонков, выявлено 352 недочетов в работе, 294 из них удалось оперативно исправить. На горячую линию поступило 115 звонков. Многие из них мы передавали нашим коллегам из „Службы заботы“, благодаря чему удалось довольно быстро решить многие вопросы», — отметила Татьяна Дмитриева.
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