Более 800 жителей Петербурга пополнили регистр доноров костного мозга

17 сентября 2025, 15:23

Фото: iStock/Ralf Geithe

Во вторник, 16 сентября, в Петербурге состоялся второй этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, в мероприятии приняли участие порядка тысячи жителей города. Они пробежали по Южной дороге Петроградской стороны, передавая друг другу факел «Огонь жизни».



Главной целью эстафеты было привлечение новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение людей с тяжелыми заболеваниями.



Во время эстафеты проводилась кампания по включению людей в регистр доноров костного мозга. Для этого все желающие смогли сдать мазок буккального эпителия с внутренней стороны щеки.





«Уже к 15 часам вечера в Петербурге в регистр вступили 830 человек — это участники эстафеты, ее гости, зрители, а также участники других мероприятий, проводимых в преддверии Всемирного дня донора костного мозга», — рассказал амбассадор мероприятия, четырёхкратный мировой рекордсмен, победивший рак крови, Артем Алискеров.