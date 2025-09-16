«Донорская почта» открылась на Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни»
В Санкт-Петербурге проводят второй этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», организованной ФМБА России вместе с Фондом добрых дел «Благодействие» и Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни».
Эстафета привлекает новых людей в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. В рамках мероприятия издание «Петербургский дневник» запустил «Донорскую почту».
«Участники и гости эстафеты бесплатно могут написать добрые пожелания пациентам НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой», — говорится в материале издания.
Основное мероприятие эстафеты состоится 16 сентября в Петроградском районе. Первым участником эстафеты станет амбассадор донорства крови и костного мозга Артем Алискеров, который перенёс 31 курс химиотерапии.
Тем временем девушка из Сибири спасла 8-летнюю девочку с лейкемией, пожертвовав клетки костного мозгла. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «КП-Новосибирск».
Известно, что в 2023 году Виктория Панова записалась в реестр доноров, сдав буккальный эпителий с десны. В 2024 году с ней связались и сообщили, что клетки её костного мозга могут спасти ребёнка. Она согласилась и отправилась в Санкт-Петербург на операцию.
«До этого три года я только сдавала кровь, но с костным мозгом было все по-другому. 11 августа меня увезли в операционную под общим наркозом, сама процедура длилась 30 минут. С помощью двух игл у меня взяли клетки костного мозга из тазобедренных костей, заморозили и поместили в специальный контейнер для трансплантации», — рассказала Виктория.Через полгода она сможет познакомиться с малышкой, которой спасла жизнь.