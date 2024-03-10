Более трёх миллионов россиян освоили сервис «Мобильный избиратель»

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Более трёх миллионов россиян примут участие в выборах президента РФ не на своих избирательных участках по месту прописки. Они решили воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах.
Сообщается, что среди более чем трёх миллионов граждан России, решивших воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.
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Александр Бойцов