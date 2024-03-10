Жителям Подмосковья рассказали о работе общественных наблюдателей на выборах

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С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента Российской Федерации. Об особенностях работы на участках для голосования общественных наблюдателей рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что с обеспечением общественного порядка и спокойствия на избирательных участках всегда успешно справлялись сотрудники правоохранительных органов. Представители силовых структур в обязательном порядке будут дежурить на каждом участке для голосования. Также помощь в проведении выборов второй год подряд окажет Центр управления регионом (ЦУР) и система видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщил глава подмосковной избирательной комиссии. Благодаря ей можно будет наблюдать за тем, что происходит внутри помещений для голосования, а также на территориях возле них.
Саму работу общественных наблюдателей по традиции будет курировать Общественная палата Московской области, продолжил Илья Берёзкин. Следить за процессом голосования наблюдатели смогут как непосредственно на избирательных участках, находясь там лично, так и с помощью системы установленных видеокамер, изображение с которых будет поступать в Центр общественного наблюдения (ЦОН). Он будет открыт 15 марта и будет функционировать все три дня выборов. Там организуется работа различных общественных мониторинговых групп, а также наблюдателей, представляющих как отдельных кандидатов, так и политические партии.
По данным Общественной палаты Московской области, обеспечивать прозрачность и легитимность выборов президента РФ в Подмосковье будут около 12 тысяч общественных наблюдателей.
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Саму работу общественных наблюдателей по традиции будет курировать Общественная палата Московской области, продолжил Илья Берёзкин. Следить за процессом голосования наблюдатели смогут как непосредственно на избирательных участках, находясь там лично, так и с помощью системы установленных видеокамер, изображение с которых будет поступать в Центр общественного наблюдения (ЦОН). Он будет открыт 15 марта и будет функционировать все три дня выборов. Там организуется работа различных общественных мониторинговых групп, а также наблюдателей, представляющих как отдельных кандидатов, так и политические партии.
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Александр Бойцов