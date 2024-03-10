Как проголосовать, если живешь не по прописке

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На выборах президента России будет работать система «Мобильный избиратель», которая позволит проголосовать проживающим не по адресу регистрации. Об этом 10 марта рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин в интервью РИА Новости.
«Система „Мобильный избиратель“ позволяет избирателю проголосовать там, где ему удобно, вне зависимости от регистрации. На данный момент жители Подмосковья подали 103722 заявлений о голосовании по месту нахождения. Но в рамках этой избирательной кампании мы пошли еще дальше», — заявил Березкин.По его словам, власти региона развернули в Подмосковье пункты приема заявлений избирателей, проживающих в СНТ и апартаментах. Березкин отметил, что таких микрорайонов в Московской области сейчас довольно много, и жильцы либо еще не успели оформить прописку, либо проживают в жилых комплексах, чьи помещения являются апартаментами.
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Артем Кузьмин