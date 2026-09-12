В Краснодаре малолетняя девочка погибла под трамваем
В Краснодаре трамвай насмерть сбил малолетнюю девочку, переходившую пути в неположенном месте. Об этом сообщили в канале «Полиция Кубани» на платформе MAX.
Трагедия произошла вчера вечером на улице Стасова. Уточняется, что трамваем управлял 42-летний мужчина, когда состав наехал на ребёнка. От полученных травм девочка скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. О других деталях инцидента в краевом главке пока не сообщили.
Ранее «Радио 1» передавало, что российские туристы оказались в эпицентре шторма в Таиланде. На дорогах образовались многокилометровые пробки — машину двух гражданок РФ полностью затопило. По предварительным оценкам, стихия не утихнет ещё как минимум три дня.
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