В Краснодаре малолетняя девочка погибла под трамваем

12 сентября 2026, 01:08

В Краснодаре трамвай наехал на девочку, переходившую пути в неположенном месте

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

В Краснодаре трамвай насмерть сбил малолетнюю девочку, переходившую пути в неположенном месте. Об этом сообщили в канале «Полиция Кубани» на платформе MAX.