Cлона, застрявшего в огромной тракторной шине, спасли в Индии
В Индии спасли дикого слона, который несколько дней не мог избавиться от тракторной шины, застрявшей у него на шее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.
Инцидент произошёл в штате Ассам. Животное по неясным причинам умудрилось надеть себе на голову огромное колесо от трактора, и оно плотно застряло. Шина очень сильно сдавливала шею — ситуация грозила серьёзными травмами и даже гибелью.
На помощь пришли сотрудники местного Центра реабилитации и охраны дикой природы, работники лесного департамента и неравнодушные местные жители. Общими усилиями они аккуратно освободили слона, убедились в его удовлетворительном состоянии и позволили животному вернуться к своему стаду.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина из Ростова набил коту-сфинксу татуировки ради практики и выбросил его на улицу. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: