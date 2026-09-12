Cлона, застрявшего в огромной тракторной шине, спасли в Индии

12 сентября 2026, 01:35

SHOT: В Индии спасли дикого слона, застрявшего в огромной тракторной шине

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Индии спасли дикого слона, который несколько дней не мог избавиться от тракторной шины, застрявшей у него на шее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.