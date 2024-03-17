Большинство атак на систему онлайн-голосования Москвы поступило из США и Британии

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Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приходят из США и Великобритании.
Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает РИА Новости.
Он отметил, что такие атаки зафиксированы штабом, в том числе с использованием ботнет сетей, доступных для приобретения в любой стране.
Ковалев также выразил уверенность в надежности московской системы ДЭГ и отметил успешность предыдущих тестов этой системы.
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Он отметил, что такие атаки зафиксированы штабом, в том числе с использованием ботнет сетей, доступных для приобретения в любой стране.
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Артем Кузьмин