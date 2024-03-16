Депутат Госдумы Пахомов сравнил преимущества ДЭГ и очного голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Депутат Госдумы Сергей Пахомов проголосовал на выборах президента, по традиции придя на избирательный участок в школе №14 в микрорайоне Семхоз. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По старинке решил прийти лично на участок. Выборы президента, с одной стороны, – ответственный и немного торжественный процесс. Но, например, жена у меня проголосовала дистанционно. Дети сами придут на участок, как и родители. Но хочу отметить, что дистанционное электронное голосование – очень перспективный механизм, и я знаю, что очень многие мои знакомые проголосовали дистанционно», – рассказал Пахомов.Депутат уверен, что каждый гражданин, связывающий себя со своей страной, должен прийти на выборы и проголосовать.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
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