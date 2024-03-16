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Депутат Госдумы Пахомов сравнил преимущества ДЭГ и очного голосования

16 марта 2024, 17:46
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Депутат Госдумы Сергей Пахомов проголосовал на выборах президента, по традиции придя на избирательный участок в школе №14 в микрорайоне Семхоз. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По старинке решил прийти лично на участок. Выборы президента, с одной стороны, – ответственный и немного торжественный процесс. Но, например, жена у меня проголосовала дистанционно. Дети сами придут на участок, как и родители. Но хочу отметить, что дистанционное электронное голосование – очень перспективный механизм, и я знаю, что очень многие мои знакомые проголосовали дистанционно», – рассказал Пахомов.
Депутат уверен, что каждый гражданин, связывающий себя со своей страной, должен прийти на выборы и проголосовать.


Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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Поджоги на избирательных участках могут расценить как теракт, заявили в Госдуме
16 марта 2024, 18:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Поджоги и выливание жидкостей на избирательных участках могут быть расценены как диверсии и теракты. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В настоящее время всем задержанным за правонарушения на участках грозит до пяти лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

При этом, эти противоправные деяния могут быть признаны диверсиями или террористическими актами. В таком случае, наказание будет ужесточено.

Также Пискарёв выразил уверенность в том, что никто из правонарушителей не способен оказать серьёзного негативного влияния на ход избирательного процесса. К тому, всех из них задерживают прямо на месте преступления.

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#госдума
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Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе
16 марта 2024, 17:57

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе. Об этом РИА Новости сообщили в крымском избиркоме.
Отмечается, что Михалков прибыл в Крым, где 14 марта в числе почётных гостей присутствовал на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 15 марта, он принял участие в торжественном заседании парламента республики, приуроченного к 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В субботу, 16 марта, Михалков проголосовал на участке, расположенном в центре Симферополя.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#крым
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Политолог Брод: Центр наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на новый уровень
16 марта 2024, 17:33

Фото: Радио 1

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области вышел на качественно новый уровень. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Александр Брод.
«Во-первых, это иной, более качественный уровень подготовки общественных наблюдателей. Их ряды пополнили новые представители гражданского общества, а те, кто работал ранее, стали более основательно разбираться в избирательном законодательстве, быстрее реагировать на проблемные вопросы. И, конечно, это более оперативное оповещение общественного штаба о происходящем на избирательном участке, – отметил Брод.
Во-вторых, по его мнению, стало более серьёзным информационное освещение голосования.
«Это постоянные пресс-конференции, присутствие журналистов, организация встреч, в том числе с международными экспертами и наблюдателями. И третье, это видеостена - общественное наблюдение, которое позволяет в круглосуточном режиме видеть то, что происходит на избирательных участках», – пояснил политолог.
Брод рассказал, что посетил несколько подмосковных УИКов.
«Процесс там организован чётко, члены избирательных комиссий подготовлены, очень ответственно отнеслись к работе. По всем регионам России явка высокая. Это говорит о том, что граждане осознают значимость избирательной кампании. Важно, что существуют такие центры общественного наблюдения. Люди видят, что выборы под контролем, значит можно им доверять, и ни один голос не пропадёт», – заключил Брод.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В регионе открыты 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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#голосование
#выборы
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#россия
#политолог
#московская область
#подмосковье
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МИД РФ пригрозил послу Британии из-за поста о «незаконности» выборов в Крыму
Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД РФ после поста о выборах
16 марта 2024, 17:09

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в ведомство из-за публикации о «незаконности» выборов президента в Крыму и в новых регионах.
Речь идёт о посту в соцсетях, опубликованном британской дипмиссией. В нём говорилось о том, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на новых территориях, поскольку они «принадлежат Киеву».

В своём Telegram-канале Захарова написала, что российское внутриполитическое ведомство тщательно следит за попытками вмешательства других государств в выборы президента России. Она отметила, что МИД может вызвать посла Великобритании «для профилактики», если такие попытки продолжатся.

Дипломат добавила, что вопросы принадлежности территорий решает Россия, а не Великобритания. Жители этих регионов сделали свой выбор путём референдума.

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#великобритания
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«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
16 марта 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Многие знаменитые российские спортсмены приняли участие в голосовании на выборах президента России на территории Московской области. Так, чемпион мира по плаванию Никита Коновалов, зарегистрированный в другом регионе, решил исполнить свой гражданский долг с помощью ДЭГ. Он проголосовал во Дворце водных видов спорта «Руза».
«Электронное голосование намного удобнее, потому что это можно сделать, не отрываясь от тренировок, не требуется искать свой участок. К тому же там бывают очереди», – сказал пловец.
Сборная России по футболу проголосовала в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сейчас спортсмены готовятся к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта. Это первый случай в истории, когда национальная дружина коллективно участвует в выборах президента страны.
«Мы собрались, хотя не должны были собираться. В понедельник должны были начать сбор, но тур в чемпионате страны отменили, стало больше времени. И, раз можно поучаствовать в выборах президента всем вместе, то, естественно, мы использовали эту возможность», – рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Чемпионка мира и Европы по боксу Софья Очигава проголосовала в Одинцове. На выборы спортсменка пришла вместе с тренерским составом Федерации бокса округа.
«Одинцовская Федерация бокса голосует за то, чтобы у нас и наших детей было прекрасное будущее», – подчеркнула Очигава.

Свой гражданский долг на избирательном участке в Чехове исполнил Олимпийский чемпион по боксу, почётный житель города Александр Поветкин.

«Каждый должен сделать выбор, проголосовать за своего кандидата, потому что нам здесь жить. Мы выбираем будущее нашей страны. Пусть она будет сильной и могущественной», – заявил Поветкин.


Легендарный российский пловец Евгений Рылов выбрал для голосования видновскую школу №1, где он раньше тренировался. По словам спортсмена, он специально приехал с севера Москвы на юг области.
«Голос каждого человека важен. Было много призывов идти голосовать, и это тоже важно. Люди совместными усилиями делают выбор, кто кого выбирает, но это всё делается ради будущего страны. И выбор главного человека нашей страны – одно из самых значимых событий», – подчеркнул Евгений.
Евгений – двукратный олимпийский чемпион и первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпиады-2016, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.


Олимпийский чемпион по хоккею 1976 года, почётный гражданин Мытищ Виктор Шалимов проголосовал на выборах президента России.
«Отдавать свой голос на выборах – это важно. Решается судьба страны. Я голосую за будущее Родины, чтобы всё было», – сказал Шалимов.

Ряд избирательных участков организованы на спортивных объектах, один из них – на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Там проголосовал ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.
«Важно каждому принять участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности. Это самое главное», – уверен Шадриков.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В регионе открыты 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
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#россия
#подмосковье
#московская область
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Названо число бюллетеней, безвозвратно испорченных из-за жидкостей и поджогов
Памфилова: 214 бюллетеней испорчено из-за жидкостей и поджогов
16 марта 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток пожогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.

В результате этих действий было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.

Выборы президента России стартовали накануне, 15 марта. Завершится голосование 17 марта, после чего специалисты ЦИК приступят к подсчёту голосов.

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#цик
#элла памфилова
#выборы
#голосование
#президент
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В США оценили возможность Украины вернуть утраченные территории
Корреспондент Fox News Холл: Украина не вернёт утраченные территории
16 марта 2024, 16:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Холл оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto.
Россия никогда не откажется от территорий, которые перешли под её контроль. При этом в какой-то момент всё же будет подписано соглашение о прекращении боевых действий, отметил журналист.

Если власти США в ближайшее время выделят Украине 60 миллиардов долларов, то это будет последний пакет помощи от Вашингтона, считает Холл.

Ранее стало известно о намерении американских властей принять законопроект о выделении Киеву этой суммы. Голосование по данному вопросу состоится в середине марта или в апреле.

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Подмосковный депутат Маликов проверил работу участков Красногорска и Истры
16 марта 2024, 16:19

Фото: Радио 1

Поток людей на избирательные участки в Подмосковье большой, хотя многие пользуются дистанционным электронным голосованием. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил депутат Мособлдумы, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов. Он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я объехал много участков Красногорска и Истры, пообщался и с членам избирательных комиссий, и с голосующими. У членов участковых избиркомов хорошее настроение. Это важно, потому что их настроение передаётся и избирателям. Я побывал на 90% участков этих городских округов. Везде есть наблюдатели, работают правоохранители, всё четко и понятно, нет никаких препятствий. Поток людей большой, хотя многие и пользуются ДЭГ. Жители приходят семьями, и это правильно – показывать детям своим примером, что надо ходить на выборы», – сказал Маликов.
Депутат побывал и на выездном участке, организованном на одном из предприятий области. Что касается способов голосования, то он предпочитает делать это традиционным способом.
«По поводу новых технологий ДЭГ – я их, конечно, поддерживаю, но считаю себя «старовером». Хожу на участок лично и голосую традиционным способом. Мне нравится старый добрый подход», – признался парламентарий.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
#участок
#дэг
#президент
#россия
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#депутат
#подмосковье
#московская область
#избиратели
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Депутат Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом
16 марта 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества, передает РИА Новости.
Шеремет отметил, что американского лидера сильно раздражает современная независимая РФ, как ранее так же раздражал СССР. По словам парламентария, «Байден словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия».

Ранее нынешний американский президент на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос о финансировании для Украины и «противостоянии Владимиру Путину».

Напомним, Джо Байден, которому 80 лет, — самый возрастной президент в истории США. Состояние его здоровья, в том числе и умственного, постоянно становится предметом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странные поступки и высказывания иногда дают повод усомниться в его психической адекватности.

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