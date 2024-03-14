В Общественной палате Подмосковья рассказали о защите от мошенников при использовании ДЭГ

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) предоставляет избирателям максимально удобный способ принять участие в выборах, все данные надёжно защищены от мошенников. При этом если избиратель хочет дополнительно обезопасить себя, он может предпринять несколько простых шагов. О них рассказала председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Первое, что может сделать сам участник ДЭГ, это использовать для голосования отечественный браузер. Потому что степень его защищённости выше, чем у любого другого. Я бы выбрала «Яндекс.Браузер» последней модели», — казала Большакова.Она также напомнила, что для голосования нужно будет войти в свою учётную запись на портале госуслуг. Здесь используется двухфазная идентификация с подтверждением кода, присланного по СМС.
«Госуслуги — это достаточно защищённая система. Просто не надо игнорировать эти способы защиты. Поэтому заходите на госуслуги и не забудьте зарядить свой телефон, чтобы оставаться на связи. Перейдите на специальный сайт vybory.gov.ru и действуйте по инструкции. Там просто четыре шага», — пояснила Большакова.Кроме того, после голосования он порекомендовала скопировать и сохранить то, что получилось, чтобы свериться с результатами.
Мария Большакова подчеркнула, что ДЭГ — современная и надёжная система. И использование её в Московской области указывает на высокую степень цифрового развития региона.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 числа до 20:00 17 числа.
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