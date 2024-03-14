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В Общественной палате Подмосковья рассказали о защите от мошенников при использовании ДЭГ

14 марта 2024, 16:37
Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) предоставляет избирателям максимально удобный способ принять участие в выборах, все данные надёжно защищены от мошенников. При этом если избиратель хочет дополнительно обезопасить себя, он может предпринять несколько простых шагов. О них рассказала председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Первое, что может сделать сам участник ДЭГ, это использовать для голосования отечественный браузер. Потому что степень его защищённости выше, чем у любого другого. Я бы выбрала «Яндекс.Браузер» последней модели», — казала Большакова.
Она также напомнила, что для голосования нужно будет войти в свою учётную запись на портале госуслуг. Здесь используется двухфазная идентификация с подтверждением кода, присланного по СМС.


«Госуслуги — это достаточно защищённая система. Просто не надо игнорировать эти способы защиты. Поэтому заходите на госуслуги и не забудьте зарядить свой телефон, чтобы оставаться на связи. Перейдите на специальный сайт vybory.gov.ru и действуйте по инструкции. Там просто четыре шага», — пояснила Большакова.
Кроме того, после голосования он порекомендовала скопировать и сохранить то, что получилось, чтобы свериться с результатами.

Мария Большакова подчеркнула, что ДЭГ — современная и надёжная система. И использование её в Московской области указывает на высокую степень цифрового развития региона.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 числа до 20:00 17 числа.

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Уклониста из Таджикистана с паспортом РФ задержали в Белоруссии
В Белоруссии задержан уроженец Таджикистана, уклонившийся от службы в РФ
14 марта 2024, 16:28

Фото: iStock/Thomasaf

Одного из граждан Таджикистана, принявших гражданство Российской Федерации и призванных на военную службу, задержали в Белоруссии после его побега из России, передает РИА Новости.
Это подтвердила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова. По ее словам, обоим мужчинам были предъявлены обвинения за их действия.

Один из уроженцев Таджикистана был найден в Белоруссии. После задержания он был доставлен в столицу.

«С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», — отмечается в сообщении.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают местонахождение второго уроженца Таджикистана.

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#рф
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В Одинцове прошло открытие Центра общественного наблюдения
14 марта 2024, 16:28

Фото: Радио 1

В городском округе Одинцово состоялось открытие центра общественного наблюдения за выборами Президента РФ. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На торжественном открытие Центра общественного наблюдения (ЦОН) присутствовали Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Центр общественного наблюдения Подмосковья – это пример для каждого региона, как можно организовать с помощью цифровых технологий и достижения техники на самом высоком уровне выборнный процесс. Очень важно поднять градус общественного наблюдения, повысить открытость проведения выбранной кампании, доступность к любой информации. Сегодня прошло разделение ключей в ЦИКе, и каждый регион получит свои ключи и доступ к наблюдению. <…> Результаты выборов и процесс организации находятся в самой прямой связи. Очень радостно, что появляются новые инструменты для того, чтобы сделать более легитимными выборы и удобными для людей», — поделилась Татьяна Москалькова.

ЦОН и количество дней для выборов были сформированы на основе запросов граждан, которые будут участвовать в выборах.

«Сегодня у нас здесь на площадке волейбольного центра «Одинцово» открылся наш центр общественного наблюдения, который будет работать все три дня голосования. На подготовленных рабочих местах общественные наблюдатели на протяжении всех трех дней голосования будут в режиме онлайн видеть прямую трансляцию всего того, что происходит на избирательных участках Московской области. Хотела сделать бы акцент на качестве картинки — оно уникальное. С любого участка можно взять не только видео, но и запись со звуком. Сейчас стена действительно уникальна. Поэтому мы надеемся на то, что вот эта положительная динамика, в том числе и связанная с качеством прозрачности этого процесса, она сложится в такую большую конструктивную работу», заключила Татьяна Дмитриева.

Стоит отметить, что степень готовности по линии общественного мониторинга, общественного наблюдения Московской области находится на максимальном уровне.

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#подмосковье
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#выборы
#президент
#одинцово
#наблюдатели
#мониторинг
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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ на время закрыли торговые центры
14 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/claudiodivizia

Торговые центры в Белгородской области в целях безопасности закрыли до конца рабочего дня четверга, в последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области высказался, что такие меры принимаются из соображений безопасности.

Ранее в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека - мужчина и женщина, трое пострадали. Кроме того, в Белгороде не будут проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Решение также принято из соображений безопасности и продиктовано оперативной обстановкой в городе.

Власти региона выразили уверенность, что жители с пониманием отнесутся к данным мерам, направленных на ограничение массового скопления людей в городах.

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#белгородская область
#торговый центр
#россия
#всу
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Более 220 декоративных конструкций украсили Москву к Масленице
14 марта 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Уже на протяжении почти недели идёт Масленица, и столица готова к празднествам. Так, более 220 декоративных украшений и тематических конструкций сделаны в Москве.
Подробнее об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Свыше 220 декоративных конструкций, тематических световых тоннелей и фотозон украсили столицу к Масленице. На въездах в город и ключевых магистралях установили конструкции с поздравлением «С широкой Масленицей», в столичных парках разместили фигуры, связанные с праздником», — приводит «Вечерняя Москва» слова Бирюкова.

А специалисты платформы «Такском» подсчитали индекс блина. Так, средняя цена на блины во время Масленицы в этом году — 231 руб. 59 коп., а средняя цена за блин — 11 руб. 58 коп. Как передаёт RT, стоимость блюда выросла на 5% в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что в этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий. Так отмечалось, что гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.

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#москва
#масленица
#город
#блины
#мероприятия
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Дан старт строительству высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург
14 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/aapsky

Владимир Путин в четверг по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Строительство этой современной транспортной артерии осуществляется в рамках выполнения Транспортной стратегии России до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут.

Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.

Маршрут магистрали пройдет через густонаселенные города страны, в числе которых Тверь и Нижний Новгород, и будет способствовать росту деловой активности и туризма. По данным статистики, в этих городах проживает 20% населения страны.

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#транспорт
#железные дороги
#россия
#москва
#санкт-петербург
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Названа стоимость самого дорогого пентхауса в Москве
Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве превысила 7,3 млрд рублей
14 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Peter_visual

Пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года подорожали на 66%.
Самый дорогой из них выставлен на продажу за 7,33 миллиарда рублей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на доклад консалтинговой компании NF Group.

В 2021 году средняя цена пентхаусов составляла 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, а к 2024 году выросла до 3 миллионов рублей. За последний год цены на пентхаусы в элитных жилых комплексах столицы увеличились на 11%.

Самый дорогой лот — квартира площадью 863 квадратных метра в жилом комплексе Le Dome на Соймоновском проезде, напротив храма Христа Спасителя. Стоимость квадратного метра в этом случае составляет 8,4 миллиона рублей, что стало абсолютным рекордом.

В 2023 году самые дорогие пентхаусы в Москве были проданы в Гранатном переулке и в башне «Федерация». В первом случае многокомнатная квартира площадью 950 квадратных метров стоила 2,8 миллиарда рублей (2,9 миллиона рублей за квадратный метр), во втором — 2,5 миллиарда рублей (5,5 миллиона рублей за квадратный метр). Отмечается, что цены на пентхаусы зачастую в 2–2,5 раза выше, чем на другие квартиры в том же доме.

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#компании
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Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ
14 марта 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится. Такая инициатива вредить ничему не будет и будет только на благо», — пояснил в беседе с RT Канаев.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев объяснил, почему специальные ограждения на дорогах не используются повсеместно на всех дорогах. По его словам, ГИБДД, владельцы дорог и региональные власти, опираясь на ряд объективных факторов, принимают решение об установке тех или иных дорожных конструкций.

«Нормативные предписания касаются характеристик каждой конкретной дороги. Но, например, после аварий на трассе М-12 ГИБДД вынесла предложения по установке краевых ограждений, и «Автодор» приступил к их монтажу. Порой можно услышать мнение, что, наоборот, лучше без них. Но это очень спорно: отбойник в большинстве случаев спасает жизни», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.

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#гибдд
#дороги
#ремонт
#мнение
#депутат
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Москвичам пообещали апрельскую следующую неделю
Синоптик Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве
14 марта 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/Yulia Terekhina

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в первой половине следующей недели будет по-апрельски тёплой, но облачной.
«Следующая неделя начинается с тёплой погоды, но с запада приближается циклон, и будут небольшие осадки и облачность. В первую половину недели ночные температуры будут около 0°C, от -1 до 2°C, а дневные – 5°C. Температура выше нормы, погода весенняя, апрельская, но разный тип погоды», – заявил в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин подтвердил, что погода во всей Центральной России ожидается тёплой.

«В субботу до 3... 8 °С. В отдельные часы при прояснениях может подниматься до 10 °С в воскресенье. В целом по Центральному федеральному округу температура достаточно высокая, 5... 10 °С», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

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#температура
#весна
#неделя
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Депутат Сухарев: Надо перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО
14 марта 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой перенаправлять авторские отчисления за творчество людей, признанных иноагентами, на СВО.
Он отметил, что сейчас певцы, музыканты, художники и другие творческие деятели, признанные иноагентами, могут свободно продавать свою интеллектуальную собственность, а вырученные деньги отправлять на поддержку Украине.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — приводит RT обращение Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

А обозреватель Александр Бабицкий предложил «отменить» российских звёзд, участвующий в «голой вечеринке» как минимум на год за саркастическое отношение к этой ситуации. В частности, речь идёт о Филиппе Киркорове и Лолите. Бабицкий высказал мнение о том, что артисты так и не поняли своей ошибки.

«Филипп Бедросович и Лолита Марковна осмелели и начали по поводу «голой вечеринки» публично шутить. Киркоров в телеэфире песенки про «пять минут» и «не ту дверь» поёт, а Милявская на музыкальной премии про «работу за еду» ехидничает», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее в Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России.

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