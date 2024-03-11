Жителям Подмосковья напомнили про завершение приёма заявок на ДЭГ

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Приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, а также на голосование по месту нахождение завершается сегодня, 11 марта. Об этом подмосковным избирателям напомнили в Мособлизбиркоме.
«Для того, чтобы проголосовать дистанционно, нужна подтверждённая учётная запись на федеральном портале госуслуг. Заявление также подаётся через портал. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 марта до 20:00 17 марта», — отмечается в сообщении.Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, избиратель может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Заявление также можно подать через портал госуслуг, МФЦ, а также через территориальную или участковую избирательную комиссию.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.
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