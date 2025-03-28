Борьба с онкологией, смерть любимого и связь с Борисом Акуниным*: тяжелые жизненные испытания писательницы Дарьи Донцовой

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)
Дарья Донцова — известная российская писательница, автор популярных иронических детективов. Её книги занимают топовые позиции в рейтингах продаж, а имя стало символом лёгкого и захватывающего чтива. «Радио 1» расскажет о биографии Донцовой, её творческом пути, личной жизни, болезни и религиозных взглядах.
Биография Дарьи Донцовой
Детство и юность
Настоящее имя Дарьи Донцовой — Агриппина Аркадьевна Донцова. Она родилась 7 июня 1952 года в Москве в творческой семье: отец был писателем, а мать — режиссёром.
Семья будущей писательницы жила в непростых условиях. Сначала они жили в бараке, а затем в крохотной комнате, из-за чего девочку на год отправили к бабушке. Только в 1957 году они смогли переехать в просторную квартиру возле станции метро «Аэропорт».
С детства Донцову окружали знаменитые личности, такие как поэт Валентин Катаев и прозаик Лиля Брик.
Личная жизнь Дарьи Донцовой
Первый брак и тяжёлые испытания
Дарья Донцова вспоминала, что её первая влюблённость случилась в детстве, когда она увидела актёра в фильме. Однако настоящие отношения у неё начались в 1971 году, когда она впервые вышла замуж за Дмитрия Демина, но их союз оказался коротким.
Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)
Их брак продлился всего год, но за это время Дарья забеременела.
«В августе я беременна, на восьмом месяце. А 23 августа умирает папа мой. Папа умер, и мой муж исчез. Он просто испарился. Больше я его никогда не видела в своей жизни», — рассказала писательница.
Так Дарья Донцова осталась одна с новорождённым сыном Аркадием. Он родился 29 сентября, ровно на сороковой день после смерти деда. Родами занимались студенты, и только опытная медсестра спасла малыша, когда он чуть не задохнулся при появлении на свет.
Счастливый брак с Александром Донцовым
Через некоторое время судьба свела Дарью с Александром Донцовым. Их познакомила общая подруга, которая специально посадила их рядом на своём дне рождения. Первое впечатление оказалось не самым приятным: Донцова была окружена людьми искусства, а Александр показался ей слишком строгим и серьёзным.
Борьба с раком, потеря любимого мужа и депрессивное состояние: где сейчас певица Диана Гурцкая
Однако подруга не сдавалась. В следующий раз она пригласила Александра в гости к Дарье и специально задержала его, чтобы он не смог уехать из-за закрытого метро. Тогда писательница честно призналась ему, что не планирует больше выходить замуж.
«Я ему говорю: "Вы меня простите, но я замуж не хочу, не собираюсь, и ни с каким мужчиной жить больше не желаю". И мужчина, услышав это, говорит: "Боже мой, а я только развелся. У меня нет никаких планов жениться, мне все бабы надоели". И тут он увидел какую то книгу на столе, и мы начали разговаривать до 7 утра, пока не вспомнили, что нам надо на работу», — поделилась Донцова.
Дарья и Александр Донцовы (фото: Instagram** / @dontsova_official)
Они прожили в крепком браке 40 лет, вплоть до смерти Александра в 2023 году.
Онкология и начало писательской карьеры
Дарья Донцова столкнулась с тяжёлым испытанием — ей поставили диагноз «онкология». Однако вместо отчаяния она нашла в себе силы для борьбы.
«Мне онкология сделала огромные подарки. Я лежала в реанимации, а медсестра принесла мне книжечку "Семь подвигов Геракла" и говорит: "Ваш муж сказал, что вы всегда хотели писать книги. Вот, пишите!» — вспоминает Дарья.
Так родилась её первая книга, а затем и целая серия детективов, принесшая ей огромную популярность.
Отношение к Борису Акунину* и отъезду писателей из России
Дарья Донцова также высказалась по поводу позиции Бориса Акунина* и его отъезда из России. Она считает, что это ошибка, потому что в своей стране у него была огромная аудитория и любовь читателей, а за границей ему придётся начинать всё заново.
«Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России. У него здесь огромная читательская аудитория. И то, что он как то решил лишить эту аудиторию своих новых книг — это как то жалко. Потому что мир западной литературы, каким бы он ни казался огромным и большим, но там есть свои авторы, к которым рынок привык. И новый автор всегда сложно вливается в устоявшийся рынок», — отметила писательница.
Она также подчеркнула, что никогда не думала покидать Россию. Она благодарна стране за образование, возможности и свою жизнь.
Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)
Читайте также:
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство
Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица
«Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?»: В Сеть попало видео Петросяна с блондинкой
*Борис Акунин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова