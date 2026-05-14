Ботаник объяснила россиянам, почему опасно приносить сирень в дом
Букеты сирени нежелательно ставить в спальне — это опасно для здоровья. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.
Она уточнила, что сильный запах сирени провоцирует головную боль. В листьях и соцветиях растения содержится вещество сирингин — сердечный гликозид. Он способен вызвать аритмию, нарушение сна, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение уровня тромбоцитов.
У некоторых людей возможны аллергические реакции, так как чувствительность к сирингину разная. Размещать срезанную сирень следует только в очень хорошо проветриваемых помещениях, например, в гостиной у открытого окна. Но лучше всего держать растение на терассе или веранде, где запах точно никому не навредит.
