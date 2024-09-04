Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla
На Украине активно развиваются бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, что стало предметом исследования британских врачей. Эта угроза сопоставима с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
По информации издания, солдат ВСУ был госпитализирован в лондонскую больницу Святого Георгия с различными ранениями. Одна из его ран на левой ноге вскоре начала гноиться из-за бактериальной инфекции. Бойцу назначили курс из пяти антибиотиков, но это не дало результата. Даже сильнодействующий препарат не справился с инфекцией, в результате чего ногу ампутировали.
Супербактерии также были обнаружены у военнослужащих в европейских клиниках. Примечательно, что заражение происходит не в грязных окопах, а в медицинских учреждениях, особенно опасны больничные туалеты.
Доктор Люк Мур, который лечил военного в больнице Святого Георгия, охарактеризовал распространение устойчивых к антибиотикам бактерий как «тихую пандемию». По его словам, в сравнении с этой новой угрозой пандемия COVID-19 будет выглядеть несущественной.
Читайте также:
Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра
Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
Роспотребнадзор заявил о готовности к реагированию на вспышку холеры в Херсоне
Супербактерии также были обнаружены у военнослужащих в европейских клиниках. Примечательно, что заражение происходит не в грязных окопах, а в медицинских учреждениях, особенно опасны больничные туалеты.
Доктор Люк Мур, который лечил военного в больнице Святого Георгия, охарактеризовал распространение устойчивых к антибиотикам бактерий как «тихую пандемию». По его словам, в сравнении с этой новой угрозой пандемия COVID-19 будет выглядеть несущественной.
Читайте также:
Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра
Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
Роспотребнадзор заявил о готовности к реагированию на вспышку холеры в Херсоне
Анастасия Хохлова