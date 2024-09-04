Британские врачи предупредили о «тихой пандемии» из-за бойцов ВСУ

Церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. В народном календаре этот день прозвали Агафонов день или Агафон Огуменник, так как в этот день нужно было защищаться от леших и других лесных жителей гумно. Считалось, что 4 сентября (22 августа по старому стилю) гуляет дух леса, который хулиганит и наводит смуту.