Буданова внесли в список террористов и экстремистов

Руководителя главного управления разведки (ГУР) Министерства Украины Кирилла Буданова внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., г. Киев Украинской ССР», — появилась запись в списке ведомства.Помимо этого, в списке оказался командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
Кроме того, Буданов может быть причастен как минимум к 104 эпизодам терактов, в РФ ему предъявлены соответствующие обвинения.
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