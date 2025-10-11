Будущее уже здесь: в Одинцово проходит международная битва роботов
Сегодня в Одинцово стартовал второй этап Международного чемпионата по битве роботов — масштабного турнира, собравшего рекордное количество участников: 112 команд школьников, студентов и инженеров из 23 регионов России и 8 стран. Об этом сообщает в своём Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
За выход в следующий этап борются 28 лучших команд, среди которых и представители Подмосковья. Команда SOLARBOT из Балашихи уверенно победила в первом поединке мини-роботов — второй бой ожидается совсем скоро.
Командам «Мельники» из Королёва и Istok.Robotics из Фрязино пройти дальше не удалось, но организаторы и зрители поддержали ребят и пожелали не сдаваться.
Президент России Владимир Путин поставил цель — к 2030 году войти в мировой топ-25 по уровню роботизации. Сегодня в Подмосковье уже внедрено около 1,9 тыс. промышленных роботов, а интерес к технологиям активно поддерживается: более 1,1 тыс. кружков робототехники объединяют 24,5 тыс. юных участников. Кроме того, по нацпроекту «Образование» открыто 505 центров «Точка роста», где школьники осваивают инженерные и научные направления.
Читайте также: