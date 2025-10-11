Будущее уже здесь: в Одинцово проходит международная битва роботов

11 октября 2025, 16:51

В Одинцово проходит второй этап Международного чемпионата по битве роботов

оригинал Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва / @vorobiev_live

Сегодня в Одинцово стартовал второй этап Международного чемпионата по битве роботов — масштабного турнира, собравшего рекордное количество участников: 112 команд школьников, студентов и инженеров из 23 регионов России и 8 стран. Об этом сообщает в своём Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.