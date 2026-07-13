Бумажные пятирублёвые купюры вернулись в активный оборот в Москве
В Москве в активном обращении вновь появились бумажные пятирублёвые банкноты. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас купюру номиналом пять рублей можно получить при расчётах на столичных рынках, автозаправках и в магазинах. Хотя такую банкноту выпустили ещё 1 января 1998 года, некоторые москвичи встретили её впервые. На лицевой стороне купюры изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля.
Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов разъяснил гражданам РФ правила обкатки новых машин. Он отметил, что сразу после покупки автомобиль не стоит эксплуатировать в критических режимах, поскольку его узлы и агрегаты ещё не притёрлись друг к другу. Более того, обкатка помогает вовремя выявить возможные заводские дефекты.
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