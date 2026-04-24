Потеря шести зубов может замедлить работу мозга

24 апреля 2026, 07:53

Кудаев: потеря более шести зубов коррелирует со снижением скорости работы мозга

Основатель федеральной сети клиник «‎Зубы за один день» Залим Кудаев заявил, что утрата более шести зубов связана с ухудшением когнитивных функций. По его словам, скорость обработки информации в таком случае снижается примерно на 15 процентов. Об этом пишет «‎Лента.ру».