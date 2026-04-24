Потеря шести зубов может замедлить работу мозга
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев заявил, что утрата более шести зубов связана с ухудшением когнитивных функций. По его словам, скорость обработки информации в таком случае снижается примерно на 15 процентов. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт сослался на исследование с участием более 12,4 тысячи человек в возрасте от 50 до 75 лет. Он пояснил, что жевание усиливает приток крови к гиппокампу и префронтальной коре. Эти зоны отвечают за память, внимание и принятие решений.
Врач добавил, что нагноение в полости рта может усиливать общий воспалительный фон и вредить нейронам. Еще один риск связан с питанием. После утраты части зубного ряда человек чаще выбирает мягкую обработанную еду и недополучает важные для мозга вещества.
Кудаев напомнил, что ученые изучают связь между состоянием десен и работой мозга уже не первый год. Ряд исследований показал более частые признаки пародонтита у людей с болезнью Альцгеймера. Специалисты замечали и более быструю атрофию гиппокампа при хроническом воспалении десен. Регулярная гигиена полости рта, по словам эксперта, снижает риск когнитивных нарушений на 20–30 процентов.
