Чат-бот DeepSeek передает данные пользователей военным Китая
Компания-разработчик чат-бота DeepSeek «сливает» данные пользователей военным и разведывательным службам Китайской Народной Республики. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США пишет агентство Reuters.
По словам представителя Госдепартамента китайский DeepSeek упоминается в отчетах о закупках для Народно-освободительной армии Китая более 150 раз. Кроме того, чат-бот встречается ещё и в организациях, которые связаны с китайской оборонно-промышленной базой.
Стоит отметить, что DeepSeek имеет доступ к чипам H100 от Nvidia, которые с 2022 года под экспортными ограничениями США из-за опасений по поводу использования их Китаем для военных нужд. По информации источника, компания для доступа к данным использовала подставные фирмы из Юго-Восточной Азии. Но далось ли ей обойти экспортный контроль неизвестно.
Ранее сообщалось о развитии ИИ вместе со Сбером для использовании в здравоохранении.
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