Чат-бот DeepSeek передает данные пользователей военным Китая

23 июня 2025, 15:11

DeepSeek передает данные пользователей разведывательным службам Китая

Фото: Istock/monsitj

Компания-разработчик чат-бота DeepSeek «сливает» данные пользователей военным и разведывательным службам Китайской Народной Республики. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США пишет агентство Reuters.