«Человек должен быть человеком, а не свиньей»: Божена Рынска, развязавшая войну с россиянами, теперь не может найти своё место

Божена Рынска (фото: соцсети)
Недавно российская журналистка Божена Рынска, известная своими связями с крупнейшими СМИ страны, проживала в престижной квартире на Патриарших прудах. Однако с началом спецоперации её жизнь изменилась, и она покинула Россию. «Радио 1» расскажет, как сейчас живёт Рынска.
Отказалась от гражданства России
Рынска решила поселиться в Израиле, хотя изначально её планы были связаны с Юрмалой. В августе 2022 года она заявила, что намерена отказаться от российского гражданства. В своих соцсетях она просила подписчиков посоветовать ей, как это сделать быстро и без лишних заморочек.
Рынска имеет израильское гражданство, и ей оставалось лишь продать свою квартиру на Патриарших прудах, чтобы переехать в новую страну вместе с ребёнком и собакой. Однако она захотела оставить после себя яркий след и решила уйти громко: перед тем, как уехать из страны, она получила справку о том, что больше не является гражданкой России.
Кроме того, Рынска устроила конфликт в МФЦ. Она пришла за документом, подтверждающим уплату налогов, но не смогла его получить из-за технического сбоя. Ей обещали позвонить, когда проблема решится, но этого не произошло, что и стало причиной громкого скандала в учреждении.
«А теперь слова кончились, переходим к действиям. Это предупреждение МФЦ и ''Госуслуги''. В первый раз я была вежлива и права не качала. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез вашу сотрудницу.
В третий раз вы будете рыдать всем отделением, я буду вас унижать, портить вам настроение, устрою пикет, напишу в прокуратуру и оболью вас дерьмом. Мне нужна эта справка. Я превращу вашу жизнь в ад, пока вы не отдадите мою законную справку», — высказалась Рынска.
Угроза уголовной ответственности
Божена Рынска всегда была известна своими скандалами. В 2016 году ситуация обострилась: после крушения военного самолета Ту-154 Рынска сделала циничное высказывание в адрес погибших. В ответ на её слова была организована петиция с требованием лишить её российского гражданства.
В этот же период в Следственный комитет поступило коллективное обращение с просьбой возбудить против Божены уголовное дело по статье 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц...). Генеральная прокуратура начала проверку, однако в итоге ограничилась предупреждением, дав понять, что подобные действия могут иметь серьезные последствия.
Божена Рынска (фото: соцсети)
Не нравятся соотечественники
2022 год стал для Божены Рынской периодом значительных изменений. Она приняла решение отказаться от российского гражданства и начать новую жизнь за рубежом. За несколько лет до этого в интервью американскому изданию Рынска призналась, что ей неприятны её соотечественники.
В этот же период Рынска оказалась без постоянного источника дохода и официальной работы. Она решила попробовать продвигать свои услуги райтера в интернете, но безуспешно. Тогда она воспользовалась своим израильским гражданством, которое называла «пропускным билетом» и переехала в Тель-Авив. Однако и в Израиле она не задержалась надолго и вскоре переехала в Лондон.
«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам
Переезд в Лондон
Рынска верила, что везде,кроме России, ей будет хорошо. Но и переезд в Англию не увенчался успехом.
«Лондон уже не тот, что был двадцать лет назад», — писала в соцсетях российская журналистка.
Она была недовольна ценами в Лондоне, заявив, что там всё очень дорого.
«Чтобы жить в нынешнем Лондоне, нужны большие средства. У меня таких денег нет», — призналась Рынска.
Просит подписчиков скинуть деньги
В итоге она начала продавать личные вещи и просить своих подписчиков в социальных сетях помочь ей финансово.
Кроме того, Рынска утверждает, что в Юрмале ощущала, будто за ней следят неизвестные люди, которые распространяли ее личные данные и организовывали травлю в интернете.
Журналистка призналась, что ей не к кому обратиться за помощью, и она продолжает искать поддержку, обращаясь к аудитории в интернете. Израиль, куда она переехала ранее, не оправдал ее ожиданий, и теперь она сталкивается с ощущением, что нигде не может найти себе место.
«Плебеи из низов общества не только не стесняются своей ничтожности, но еще и считают все цивилизованные нормы поведения барством и выпендрежем. И расцветают пышным цветом при полной безнаказанности и даже одобрении государства. Дедушка великой еврейской писательницы Александры Бруштейн говаривал: "Человек должен быть человеком, а не свиньей". Мне жаль, что в Израиле эта нехитрая максима не прижилась», — высказалась журналистка и бывшая светская львица о израильтянах.
Читайте также:
Не своя игра: беглый знаток «Что? Где? Когда?» Бурда не смог усидеть на двух стульях и пропал
«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери
Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ
Дайана Хусинова