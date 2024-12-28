«Человек должен быть человеком, а не свиньей»: Божена Рынска, развязавшая войну с россиянами, теперь не может найти своё место

«Лидерами стали городские округа Балашиха и Одинцовский, в каждом из которых было принято более 160 подъездов. На втором месте рейтинга оказались округа Орехово-Зуевский и Люберцы, где по программе отремонтировали более чем по 120 подъездов. А третье место заняли Пушкинский и Раменский округа с более чем 90 обновлёнными подъездами», — говорится в сообщении.

