Не своя игра: беглый знаток «Что? Где? Когда?» Бурда не смог усидеть на двух стульях и пропал

Борис Бурда (Фото: соцсети)
Борис Бурда широко известен как участник «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Его знали как телеведущего различных кулинарных шоу. После начала спецоперации популярный «знаток» покинул РФ. Поначалу Бурда вещал откуда-то из Европы, но через время связь с РФ для него оборвалась окончательно. Уже где-то полгода ничего неизвестно о местоположении Бориса Бурды. Он настроил против себя россиян и украинцев. Бурда говорил много слов о готовности поддержать киевский режим и украинский народ. Как только пришло время подтвердить свои слова действиями, он пропал из инфополя.
Жизнь и карьера Бурды до СВО
Борис Бурда признавался, что он никогда и не мечтал о карьере знатока и стал участником клуба не по своей воле. Одессит-интеллектуал говорил, что в проект он попал почти что обманом.
После участия в интеллектуальном шоу украинца с русской душой (он сам так называл себя) пригласили вести кулинарные программы, писать статьи и книги, вести мероприятия. Ещё Бурда был спикером на бизнес-конференциях.
Вырос Борис в интеллигентной семье: отец — военный, мама — медик. По большей части воспитанием внука занималась бабушка. Одессит ещё в малолетстве развил качества, которые пригодились ему в «Что? Где? Когда?». В четырёхлетнем возрасте Бурда научился бегло читать.
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После выпуска из школы Борис поступил в местный политехнический институт на факультет теплоэнергетики. Будучи студентом Борис активно играл в КВН.
После выпуска из института Бурда трудился по специальности порядка 20 лет, но в какой-то момент в очередной раз решил поменять всё.
В популярном интеллектуальном клубе Борис впервые начал играть в составе одесской команды вместе с Анатолием Вассерманом.
Потом Бурда активно участвовал в «Своей игре» в качестве игрока и редактора. После победы в пяти играх подряд, Борис выиграл машину.
После начала спецоперации Бурда выехал из РФ, предположительно, на отдых. С того момента ни в Москву, ни в Одессу уже не вернулся.
Борис Бурда (Фото: соцсети)
Бурда на двух стульях
С Борисом Бурдой связались украинские журналисты и потребовали от него прокомментировать политическую обставновку.
Знаток «Что? Где? Когда?» яро пытался избежать ответов на вопросы, но украинские представители СМИ продолжали давить. Тогда Бурда выпалил, что не поддерживает ни одну из сторон.
В тот момент один из известнейших умников подчеркнул: если разум возобладает над безумием, то все будут спасены. Борис Бурда не поддерживал переписывание истории и предупреждал об опасностях радикального национализма.
«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо», — уточнил он в то время.
До последнего момента Борис Бурда жил в Испании и продолжал оставаться посередине.
Даже в интервью обещавший поддерживать киевский режим умник отмечал, что все события в стране — это «ужасные вещи». Эта беседа была для Бурды последней.
Когда у знатока спросили, почему он не комментирует происходящее, Борис Бурда отметил, что случившееся не говорит об отношениях между народами, оно лишь демонстрирует отношение властей.
Россияне и украинцы «отменяют» Бурду
Украинцы потребовали, чтобы Бурду нашли и привлекли к ответственности за предательство родины. Знаток попытался сгладить скандал.
«Даже украинцы, которых он так активно поддерживал, спрашивают: «А из какой страны Вы вещаете, товарищ журналист?» Вы заметили, что все эти активисты проукраинские, как-то издалека болеют за свою страну? Они вроде бы и рядом, но так далеко. Они там, где безопасно, с огромными вкладами и красивой недвижимостью. На людей, в целом, им плевать. Им нужно высказаться для того, чтобы награду от Зеленского получить, чтобы детей, которые живут на Украине, не забрали на фронт и чтоб бизнес сыновий процветал», — выразил своё мнение пранкер Сорян.
Потом Бориса стали «отменять» почти что везде.
«Переобулся в воздухе»,«И тебя вылечат. Всех вылечат. Классику-то знать надо»,«На двух стульях сидел? Бумеранг получай», «Еще бы и в России, и на Украине не дать ему зарабатывать, тогда и цены ему не будет», «Виной всему явно украинский след», — высказывались люди в Сети.
Бурда и его любовь к Одессе остались незамеченными
Борис Бурда — коренной одессит в третьем поколении. До переезда заграницу он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», который был посвящен Одессе.
«Это часовая прогулка по городу, где я рассказываю не совсем хорошо известные факты о его достопримечательностях. Дело в том, что Одесса — забавный город. Это что-то вроде мультфильма Уолта Диснея, где каждое обычное событие имеет необычную подкладку...» — рассказывал журналистам умник.
Однако такой горячей любви к городу оказалось мало. Уже никто из украинцев не вспоминает этот жест со стороны знатока.
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