«Человек — не собственность»: Психолог рассказал, как спокойно расстаться с разлюбившим партнёром

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Любовь — это сложное чувство, основанное на взаимном понимании, принятии и поддержке. Как справиться с потерей любимого, когда чувства остывают или уходят вовсе, рассказал специалист.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что любовь исчезает тогда, когда один или сразу двое людей перестают понимать друг друга и принимать.
Фото: istockphoto/Drazen Zigic
Психолог часто видит, как люди живут без любви и находятся в зависимых отношениях, при этом они не счастливы.
Лунюшин отметил, что не каждый человек по причине своих психологических особенностей может принимать другого, помогать ему и уступать. В таких случаях его отношения с партнёром построены не на любви, а на вторичных выгодах.
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«В первую очередь необходимо понять, есть ли на текущий момент любовь. Принимает ли и понимает ли человек своего партнера, готов ли поддерживать свою половину», — говорит врач.Если чувство исчезло, то необходимо взглянуть на своего партнёра по-другому, чтобы при принятии решения понять его поведение. Эксперт советует разобраться и в своих чувствах, убедиться в том, что готовности понимать и принимать своего партнера больше нет, и принять решение, будете ли вы продолжать жить с партнером или пора расстаться.
Фото: istockphoto/Drazen Zigic
«Человек не собственность — это про здоровые отношения, не про отношения между людьми, где один является потребителем другого. Здесь видно понимать, как прекратить отношения, а не отпустить их», — подчеркнул собеседник издания.
Психолог часто видит, как люди живут без любви и находятся в зависимых отношениях, при этом они не счастливы.
«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают, ни морально, ни материально», — сказал эксперт.
Лунюшин отметил, что не каждый человек по причине своих психологических особенностей может принимать другого, помогать ему и уступать. В таких случаях его отношения с партнёром построены не на любви, а на вторичных выгодах.
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Александр Бойцов