«Черви на нашем теле»: В Сибири предложили способ для борьбы с тунеядцами

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Депутат томской думы Екатерина Собканюк на заседании регионального парламента, обсуждая выплаты по безработице, предложила создавать в России трудовые лагеря для «тунеядцев».
«Люди, о которых вы говорите, идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было», — заявила Собканюк.
При этом её слова в зале вызвали смех, чему депутат искренне удивилась и добавила, что на стройках не хватает сварщиков, электриков и других специалистов. Собканюк также назвала людей, которые не хотят работать, «тунеядцами и червями на теле».
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