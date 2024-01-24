Четыре детских сада строят в городском округе Одинцово

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
«На трех объектах полностью возведены монолитные каркасы зданий и продолжается кладка стен с организацией инженерных сетей. В четвертом здании идут монолитные работы. В каждом из дошкольных учреждений запроектированы универсальные залы для занятия музыкой и физкультурой, медицинский и методический кабинеты, комнаты для персонала, а также кружковые», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что рядом с жилым комплексом расположены Баковское лесничество и парки — Ульяновский и Подушкинский.
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