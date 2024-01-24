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Четыре детских сада строят в городском округе Одинцово

24 января 2024, 10:30
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В «Одинцово-1» возводят четыре детских сада. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Одинцово-1» строят детсады в общей сложности на 620 мест.

«На трех объектах полностью возведены монолитные каркасы зданий и продолжается кладка стен с организацией инженерных сетей. В четвертом здании идут монолитные работы. В каждом из дошкольных учреждений запроектированы универсальные залы для занятия музыкой и физкультурой, медицинский и методический кабинеты, комнаты для персонала, а также кружковые», — подчеркнули в пресс-службе.


Также рядом с дошкольными учреждениями будут сделаны спортивные и игровые площадки.

Стоит отметить, что рядом с жилым комплексом расположены Баковское лесничество и парки — Ульяновский и Подушкинский.

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#одинцово
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#площадки
#детские сады
#строительство
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В Подмосковье упростили оформление социальной помощи
24 января 2024, 10:47

Фото: iStock/seb_ra

Оформить заявление на получение социальной помощи через подмосковный портал госулуг стало проще благодаря подключению новой опции: теперь для пользователей работает калькулятор доходов, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Калькулятор помогает оперативно проверить, может ли семья претендовать на соцподдержку. Если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, пользователь сразу получает уведомление об этом», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.

Новый сервис подключён к онлайн-форме заявления. Для того, чтобы претендовать на социальную помощь, нужно рассчитать доход семьи за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу до подачи заявки. К примеру, для заявки, поданной в январе, нужно указать все доходы, полученные в сентябре, октябре и ноябре.

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#социальная помощь
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#цифровизация
#московская область
#надежда куртяник
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В Подмосковье до конца года откроют 25 школ и 11 детсадов, построенных по госпрограмме
24 января 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

36 объектов образования, построенных за счёт бюджета, откроют в Московской области в 2024 году, работы ведутся в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

«В 25 новых школах смогут учиться более 25 тысяч учеников, в 11 детских садах будут места для более чем 3 тысяч воспитанников», — отмечается в сообщении.

Детские сады и школы будут открыты в 16 городских округах Московской области: это Ленинский округ, Котельники, Одинцовский, Лобня, Щёлково, Сергиево-Посадский, Красногорск, Пушкинский, Жуковский, Раменский, Балашиха, Солнечногорск, Домодедово, Ступино, Подольск и Истра.

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#строительство
#школы
#детские сады
#подмосковье
#московская область
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Предложения жителей Подмосковья, переданные кандидату Путину, могут стать законами
24 января 2024, 10:00

Фото: пресс-служба РИШ

Инициативы жителей, поступившие в подмосковную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина, могут лечь в основу новых законов. Об этом рассказала глава общественной приёмной в Красногорске Екатерина Артёмова, сообщает пресс-служба РИШ.
«Наши граждане, избиратели всегда обращаются к кандидатам с теми или иными инициативами. Они, как правило, ложатся в предвыборную программу, которая реализуется в последующие годы», — сказала Артёмова.

Она добавила, что с вопросом или наказом в общественную приёмную кандидата может обратиться житель любого региона страны — все обращения будут переданы кандидату.

Екатерина Артёмова также рассказала, что в приёмной помогут сформулировать инициативу и правильно заполнить соответствующий бланк.

Общественная приёмная кандидата в президенты России Владимира Путина расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Время работы — вторник – суббота с 10 утра до 17:00.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте, они будут проводиться 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#президент
#красногорск
#московская область
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В Подмосковье снова заработает льгота бесплатного проезда для электромобилей
24 января 2024, 09:57

Фото: istockphoto / nrqemi

В 2024 продлят льготное право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Правительство РФ приняло решение продлить льготный проезд на 2024 год. Также владельцы таких авто освобождены от уплаты транспортного налога до 2027 года.

«Налоговые льготы, бесплатный проезд – всё это снижает эксплуатационные расходы для владельцев электромобилей, делает их более привлекательными для покупателей и способствует переходу на экологически чистый транспорт. Развитие электротранспорта является важным направлением для Подмосковья, поскольку снижение уровня загрязнения окружающей среды благоприятно сказывается на здоровье и комфорте наших жителей, что особенно актуально для плотно населённых округов», – подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Стоит отметить, что данная мера автоматически распространяется на участников прошлого года, а ​новым участников ​акции необходимо заполнить заявление на сайте «Автодор – Платные Дороги».

Бесплатный проезд можно будет на трассах М-1 «Беларусь», включая «Северный обход Одинцова», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 «ЦКАД».

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#подмосковье
#бесплатный проезд
#льготы
#цкад
#авто
#платные мособлдума
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Онлайн-кинотеатры разочаровались в сериалах корейского и турецкого производства
24 января 2024, 09:41

Фото: istockphoto/OKrasyuk

Корейские и турецкие сериалы не привлекли массовую аудиторию отечественных онлайн-кинотеатров.
РБК отмечает, что «имитация ажиотажа» и массовая закупка сериалов для компенсации ушедшего Голливуда привели к росту цен на данный продукт.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», измеряющего популярность сериалов, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах, в прошлом году доля интереса к турецкому контенту от всего интереса аудитории ко всем сериалам равнялась примерно 8%, корейского — 3,2%.

Турецкие проекты в большинстве своем «работают» не так хорошо, как ожидалось, признает Макар Кожухов.

«Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он, несомненно, пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым», —говорит Макар Кожухов, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier.
Корейский контент работает ещё хуже турецкого. Это связывают с тем, что они полны малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии». Один из проектов из Южной Кореи, показавший высокие просмотры на Premier, стала анимация для детей Larva.

Эксперты считают, что турецкие сериалы и дорамы останутся нишевым продуктом, который вызывает интерес у определенной аудиторию.

«Основной наш фокус приходится сегодня на проекты российского производства, так как они являются основными в смотрении аудитории», —сообщает замгендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин.
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#кино
#сериал
#россия
#турция
#зрители
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В Подмосковье утром 24 января зафиксированы заторы на 15 трассах
24 января 2024, 09:36

Фото: iStock/MarianVejcik

Проезд по 15 трассам Московской области в сторону столицы затруднён, в целом загруженность дорог в Подмосковье на утро среды, 24 января, составляет четыре балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На дорогах области в настоящее время находится более 675 тысяч машин. Движение в сторону Москвы затруднено на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Носовихинское, Можайское, Каширское и Новорижское, а также на трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению Автодора, из-за ДТП нет движения на 165 км внешней стороны ЦКАД. Водителей просят выбирать пути объезда.

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#дороги
#трафик движения
#подмосковье
#московская область
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«Сбой.РФ»: количество жалоб россиян на работу Telegram превысило 5,5 тысяч
24 января 2024, 07:38

Фото: istock / I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», 24 января количество обращений россиян превысило 5,5 тысяч.

Больше всех жалоб зафиксировано в Новосибирской области (34%), Хабаровском крае (20%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%). Со сбоями также столкнулись жители Москвы, Приморского края и Башкирии.

По данным ряда пользователей, мессенджер работает нормально при включенном VPN.

Ранее стало известно, что мошенники обманывают граждан через фейковые профили директоров фирм. После нескольких общих фраз «руководитель» поручает бухгалтеру перевести средства по реквизитам, которые присылает. Если работник не замечает подмену, то деньги уходят на «левый» счёт, а фирма несёт убытки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мессенджеры
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Президент Путин в ходе форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ
24 января 2024, 07:03

Фото: сайт Кремля

Торжественная церемония старта Года семьи в России состоялась 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», которых прошёл в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Начало года семьи дал Президент Российской Федерации Владимир Путин

«Я приветствую вас на всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника», — поприветствовал президент участников форума.
Российский лидер отметил, что главным предназначением семьи является рождение детей, продолжение рода, продолжение народа и его многовековой истории.

Президент считает, что эффективность работы властей можно оценивать по повышение благосостояния семей. Кроме того, Путин считает, что многодетных семей должно становиться все больше.

Ранее Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#россия
#владимир путин
#семьи
#вднх
#церемония
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Reuters: Израиль и ХАМАС согласны на месячное перемирие и обмен военнопленными
24 января 2024, 02:51

Фото: iStock/EA

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие, во время которого они могут с двух сторон обменяться военнопленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мир
#израиль
#палестина
#хамас
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