Четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году

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Новые национальные проекты запустят в России с января следующего года, при этом проект «Молодежь России» запустят уже в текущем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке «Россия».
«Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году», — заявила Голикова.
Она пояснила, что проект «Молодежь России» станет инструментом реализации новой стратегии молодежной политики.
Напомним, Путин в рамках своего послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Молодежь России», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», и «Экономика данных».
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